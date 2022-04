350 gravuras de Rembrandt para download

The Morgan Library e Museum, de Nova York, disponibilizou para download 300 gravuras do pintor holandês Rembrandt, considerado um dos maiores nomes da história da arte europeia e, ao lado de Vincent van Gogh, o mais importante da história da arte holandesa. Rembrandt nasceu em Leiden, Holanda, em 1606, e morreu em Amsterdã, em 1669.

As gravuras foram produzidas entre 1626 a 1660. Devido a problemas financeiros, Rembrandt, em 1661, foi obrigado a vender sua impressora e deixou de fazê-las. À época, era mais famoso como gravador do que como pintor. O artista não considerava as gravuras um tipo inferior de arte, apenas uma forma diferente de expressão.

Obras como: “Autorretrato de chapéu, com os olhos arregalados”, “Estudo sobre o Elefante”, “As três cruzes”, “A adoração dos pastores”, “A circuncisão no estábulo”, “José e a mulher de Putifar” fazem parte do acervo. Para fazer o download, basta clicar sobre o nome da gravura localizado logo abaixo da imagem.

Clique no link para acessar: Todas as gravuras de Rembrandt disponíveis para download