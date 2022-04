7 filmes imperdíveis que estreiam na Netflix em abril

São mais de 30 títulos, entre filmes e séries, com lançamentos previstos na plataforma da Netflix em abril. Então, se você acha que já revirou o catálogo e está louco por novidades, fique de olho no que vem por aí. A sensação é de que tudo que é novo tem até um cheiro especial, não é mesmo? Então pode dar uma inspirada e expirada para sentir o aroma no ar de filmes novos chegando. A Revista Bula fez uma lista com algumas das estreias e inclusões mais esperadas para este mês. Destaques para “Ainda Estou Aqui”, de 2022, de Arie Posin; “De Volta ao Espaço”, de 2022, de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi; e “Metal Lords”, de 2022, de Peter Sollett. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Ainda Estou Aqui (2022), Arie Posin Tessa é uma adolescente que, durante sua infância, pulou por lares adotivos e não acredita mais que merece amor. Após se encontrar com Skylar, um jovem de uma cidade vizinha, seu coração começa a se abrir. No entanto, o casal sofre um acidente de carro. Skylar morre e Tessa sobrevive. Após procurar respostas para o que aconteceu, Tessa passa a acreditar que Skylar está tentando se comunicar com ela. Com ajuda de sua melhor amiga, Tessa tenta se reconectar com Skylar uma última vez.

De Volta ao Espaço (2022), Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi O documentário narra a ascensão do projeto SpaceX, de Elon Musk. O trabalho durou duas décadas e ajudou a enviar astronautas da NASA de volta à Estação Espacial Internacional. Também acompanha veteranos da Agência Nacional Espacial relacionados ao projeto, contando suas experiências, bem como suas famílias.

Escolha ou Morra (2022), Ryûichi Hiroki Rei Nagasawa é uma médica dermatologista e cirurgiã-plástica que, após o trabalho, encontra um homem no bar, com quem vai para casa. Lá, ela inesperadamente degola o homem. Então o filme retorna no tempo para contar sobre as misteriosas motivações para o crime, que inclui a amizade leal de Rei com a mulher por quem era apaixonada, Nanae.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

Silverton: Cerco Fechado (2022), Mandla Dube Na África do Sul, em 1980, um trio de amigos está em uma missão de alto nível para sabotar um depósito de gasolina. Os três são combatentes da liberdade e percebem que caíram em uma armadilha da polícia, que está pronta para prendê-los. Então, se inicia uma perseguição feroz e mortal até um banco, que se torna o abrigo do trio. Diante da possibilidade de prisão ou morte, eles decidem negociar a libertação de Nelson Mandela.

A Princesa da Yakuza (2021), Vicente Amorim Após sua família ser dizimada em Osaku, no Japão, Akemi, que é herdeira de metade da organização criminosa Yakusa se muda para São Paulo, no Brasil. Quando a outra metade do grupo de criminosos se informa de seu paradeiro, eles devem vir a São Paulo para terminar seu trabalho. Enquanto isso, um estranho, chamado Shiro, acorda com amnésia em um hospital de São Paulo e portando uma espada misteriosa. Ele se encontra com Akemi e acredita que a lâmina uniu os destinos de ambos.