9 filmes na Netflix para quem ama Bridgerton

“Bridgerton” é um absoluto sucesso da Netflix e uma das séries mais vistas do streaming de todos os tempos. Não é à toa. O programa dá uma tricotada boa sobre a vida romântica, social e mazelas da juventude da alta sociedade inglesa, no século 19. Com um figurino belíssimo, cenários caprichados com peças de época e as maravilhosas paisagens históricas da Europa, a série mexe com o imaginário do espectador, o transportando para uma época em que tudo parece encantado e intocável. Se você ama viajar por esse universo, também vai se entreter com alguns dos filmes desta lista. Destaques para “A Última Carta de Amor”, de 2021, de Augustine Frizzell; “Rebecca — A Mulher Inesquecível”, de 2020, de Bem Wheatley; e “Downtown Abbey”, de 2019, de Michael Engler. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Rebecca — A Mulher Inesquecível (2020), Ben Wheatley Uma jovem ascende socialmente ao se casar com o rico viúvo Maxim de Winter, após um breve romance na Riviera. No entanto, quando o casal se muda para a imponente propriedade familiar, Manderley, as coisas saem do controle. A primeira esposa de Maxim, Rebecca, morreu em circunstâncias misteriosas e sua presença ainda parece preencher cada canto da mansão. Toda a equipe de funcionários de Manderley, em especial, a governanta sra. Danvers são completamente devotos à falecida e sabotam a todo custo a recém-chegada. Quando a jovem começa a investigar a morte de Rebecca, o papel do marido nela começa a se revelar.

Downton Abbey (2019), Michael Engler É 1927 e a família Crawley recebe a notícia de que o rei George V e a rainha Mary pretendem visitar Downton durante sua passagem por Yorkshire. Lady Mary mobiliza toda sua equipe de funcionários para receber a família real, mas convoca Carson, seu antigo mordomo aposentado, para ajudar nos preparativos, para a infelicidade do atual, Thomas Barrow. Conforme os membros da comitiva real começam a chegar antes do rei e da rainha, são desencadeados intrigas, escândalos e romances.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.

Mademoiselle Vingança (2018), Emmanuel Mouret Madame de la Pommeraye é uma viúva que acaba se envolvendo com o mulherengo Marquês des Arcis. Como de costume, ele logo se cansa do relacionamento e dá o fora na viúva, que finge aceitar bem o término. Madame de la Pommeraye mantém uma amizade falsa com o Marquês para poder manipulá-lo. Como vingança, ela contrata a prostituta Mademoiselle de Joncquieres, que possui uma beleza jovem e pura, para fazer com que o ex se apaixone e tenha seu coração partido.

Mary Shelley (2017), Haifaa Al-Mansour Aos 16 anos, Mary Wolffstonecraft Godwin adora passar o tempo criando histórias macabras que escreve em seu diário. Durante uma viagem à Escócia, ela conhece Percy Shelley, um poeta renomado que, apesar de seus 21 anos, já é casado e tem um filho. Eles se apaixonam e, com o escândalo, Percy perde seus privilégios como herdeiro de uma família abastada. Após alguns anos de miséria, Mary concebe o ilustre romance gótico “Frankenstein”, uma das histórias mais lidas da literatura.

Orgulho e Preconceito (2005), Wright Wright Baseado no romance de Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” conta a história de Elizabeth Bennet e suas irmãs, que vivem na Inglaterra rural, do século 19. A família das garotas passa por problemas financeiros e a mãe está decidida a casar suas filhas com homens da alta sociedade. Quando o senhor Bingley se muda para a cidade, a senhora Bennet tenta casar sua filha mais bela, Jane, com o ricaço. Enquanto isso, Elizabeth se apaixona pelo melhor amigo de Bingley, o senhor Darcy, um arrogante e pouco sociável aristocrata.

Razão e Sensibilidade (1995), Ang Lee Após a morte do pai, as irmãs Elinor e Marianne ficam empobrecidas, porque a lei concede todos os bens a um meio-irmão. Elas se refugiam em uma pequena cabana à beira-mar e esperam se casar com homens ricos para retomar o padrão de vida. Elinor se apaixona por um jovem que já foi noivo e Marianne se sente atraída por um canalha. Enquanto vivem os altos e baixos do amor, as irmãs são atormentadas por vizinhos fofoqueiros e parentes egoístas, mas, apesar de tudo, lidam com todos os desafios com graça e humor.