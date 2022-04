5 filmaços que estreiam (ou já estrearam) esta semana na Netflix

Capitã Nova (2021), Maurice Trouwborst

Em um futuro distópico, a Terra se tornou um lugar devastado e seco. Nova é uma piloto de caça pressionada a voltar no tempo para evitar um desastre ambiental com efeitos catastróficos no futuro. De 2050, ela é levada para 2025, quando tem apenas 12 anos. Sem conseguir ser levada a sério por ninguém, exceto por uma adolescente disposta a ajudá-la, chamada Nas, as duas garotas irão lutar para cumprir a missão ao lado do robô voador ADD.