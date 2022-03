As 12 séries mais vistas da história da Netflix

Nos últimos dois anos, a Netflix passou a ser mais transparente em relação a popularidade de seus filmes e séries, até mesmo para ajudar a divulgar seus maiores sucessos. O site “Top 10”, da Netflix, lançado em novembro de 2021, divulga um ranking de tendências do streaming para que as pessoas tenham acesso aos títulos mais populares de seus países e, também, de todo mundo, com atualização semanal. Os números, até o fim do ano passado, eram baseados na métrica de quantas contas assistiam pelo menos dois minutos de cada títulos. Isso quer dizer que alguns programas e filmes eram contados como assistidos antes mesmo que o espectador terminasse o primeiro episódio, o que fez com que a indústria da TV achasse que havia um certo exagero e falta de responsabilidade nos dados assistidos, conforme informou o portal internacional CNet. Agora, o site contratou uma empresa especializada em tecnologia, a EY, para reunir e atestar as informações, dando maior transparência sobre sua audiência. A Revista Bula reuniu nesta lista as 12 séries mais vistas, de todos os tempos, na plataforma, de acordo com os dados mais recentes. Destaques para “Round 6”, de 2021, de Hwang Dong Hyuk; “Bridgerton”, de 2020, de Chris Van Dose; e “La Casa de Papel”, de 2017, de Álex Pina. Os títulos estão organizados de acordo com o maior para o menor número de horas assistidas.

1 — Round 6 (2021), Hwang Dong Hyuk Gi-hun é um homem viciado em apostas e que gastou todo o dinheiro de sua mãe idosa em corridas de cavalo. Divorciado, sua ex-mulher está prestes a se mudar para os Estados Unidos com sua filha e o novo marido. Para piorar, Gi-hun contraiu dívidas impagáveis e sua mãe está gravemente doente e não tem condições financeiras para se tratar. Em busca de solução para todos os seus problemas, Gi-hun aceita participar de um misterioso jogo que irá conceder ao vencedor 45,6 bilhões de zones. Centenas de jogadores endividados e desesperados são levados a uma ilha secreta, onde irão competir várias rodadas de jogos infantis, porém com consequências mortais. Os jogadores eliminados são sumariamente executados em um show brutal e sangrento.

2 — Bridgerton (2020), Chris Van Dose Em 1813, Daphne Bridgerton é apresentada à sociedade londrina na esperança de conseguir um marido adequado. Seu irmão mais velho, com seu olhar perspicaz, no entanto, torna tudo mais complicado ao impedir que a maioria dos candidatos consiga ir muito longe. Daphne tenta cumprir todas as regras sociais e as expectativas impostas às mulheres de sua época. Mas ela é jovem e ingênua demais e está prestes a descobrir que o mundo não é exatamente o que imaginava.

3 — La Casa de Papel (2017), Álex Pina Oito estranhos são recrutados por um homem misterioso denominado “professor”. Apelidados com nomes de cidades, os integrantes se unem para deflagrar um assalto à Casa da Moeda na Espanha. A organização criminosa faz 67 reféns e negocia, ao longo de mais de dez dias, com forças policiais. Em seu plano de crime supostamente perfeito, os assaltantes mascarados pretendem levar consigo bilhões de euros, mas para tudo dar certo, terão de enfrentar acontecimentos não planejados.

4 — Stranger Things (2016), Matt Duffer e Ross Duffer Em 1983, um monstro escapa de um laboratório em Hawkins, Indiana. Na mesma noite, um menino, Will Byers, desaparece. Enquanto isso, uma garotinha misteriosa e com poderes telecinéticos, chamada Eleven, surge na cidade. Ela é a ponte para que os amigos de Will, um grupo de nerds aficionados por RPG, e o xerife da cidade, Jim Hopper, consiga encontrar o garoto.

5 — The Witcher (2019), Lauren Schmidt A série acompanha três personagens: Ciri, uma princesa refugiada depois que o reino de Nilfgaard declara guerra contra sua nação para ampliar seus territórios; Geralt de Rivia, um bruxo com poderes especiais que caça monstros por dinheiro; e, Yennefer, uma feiticeira. Os destinos aparentemente diferentes dos três se entrelaçam de maneira cósmica nesta fantasia medieval.

6 — 13 Reasons Why (2017), Brian Yorkey Clay Jensen é um adolescente quieto e introspectivo da Liberty High, uma escola em luto pela perda da estudante Hanna Baker, que tirou sua própria vida. Ao chegar em casa, encontra um pacote contendo sete fitas e um mapa da cidade de Crestmont. Ao ouvir a primeira gravação, descobre que Hannah narrou, antes de morrer, os motivos pelos quais decidiu dar cabo de sua vida e enviou-as a cada pessoa que considerava responsável por sua morte.

7 — Inventando Anna (2022), Shonda Rhimes Em 2017, O Ministério Público de Manhattan acusa Anna Sorokin, também conhecida como Anna Delvey, de furtos e roubos. Há um pequeno artigo sobre sua prisão no “Post”, mas a história pessoal de Anna Delvey passa despercebida. Até que a jornalista Vivian Kent decide ir a fundo e investigar a vida da jovem russa, que se fingiu de herdeira alemã para viver uma rotina de luxo em Nova York, bancada por pessoas que caíram em seus golpes.

8 — Maid (2021), Molly Smith Metzler Alex é uma jovem que mora em Washington e cria sozinha sua filha de dois anos, Maddie. Ela teve de sair de casa com a menina furtivamente no meio da noite para escapar de seu namorado alcoólatra, Sean. Com pouco dinheiro e sem saber exatamente o que fazer, ela consegue um emprego como empregada doméstica. Para trabalhar, ela tem que deixar Maddie sob os cuidados de sua mãe, uma artista de espírito livre e maníaco-depressiva. A série retrata a jornada de uma mãe vítima de violência em busca da sobrevivência com sua filha.

9 — Você (2018), Sera Gamble e Greg Berlanti Joe Goldberg é gerente em uma livraria e aparentemente um homem inteligente e idealista romântico. Na verdade, Joe é um assassino narcisista e sociopata. Ao cruzar com a aspirante a escritora Beck na livraria, fica obcecado e passa a stalkeá-la nas redes sociais. Por meio de métodos perturbadores, como falsidade ideológica e perseguição, ele consegue conquistar e iniciar um relacionamento com Beck. No entanto, suas mentiras não poderão se sustentar por muito tempo.

10 — Sex Education (2019), Laurie Nunn Ottis Milburn é um estudante do ensino médio que teme que seus colegas de escola descubram que sua mãe é uma terapeuta sexual. Tímido e inseguro, Ottis é o oposto de seu melhor amigo, Eric, um adolescente extravagante e extrovertido, apesar de sofrer bullying do valentão do colégio por ser gay. Quando os alunos descobrem a profissão da mãe de Ottis, Maeve, a rebelde da escola, o convence de se tornar aconselhador sexual entre os adolescentes por meio terapias clandestinas agenciadas por ela.

11 — Ginny e Georgia (2021), Sarah Lampert Georgia é uma mãe na casa dos 30, que teve a filha Ginny quando ainda era adolescente. Hoje, a moça já tem 15 anos, é séria e centrada, enquanto sua mãe é extrovertida e charmosa. Georgia teve uma vida difícil durante a infância e adolescência, e se muda para Nova Inglaterra, onde tentará reconstruir seu lar e dar aos filhos a estabilidade que nunca teve. Contudo, o passado irá retornar para ameaçar o projeto de normalidade para sua família.