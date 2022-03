Os 50 fetiches mais estranhos desde a Grécia antiga

A sexualidade nunca deixou de ser tabu e, por muitos, o sexo é visto meramente como meio de reprodução e perpetuação da espécie. Mas desde os primórdios que os humanos tentam explorar sua sexualidade de forma mais profunda e erótica. Os gregos, por exemplo, na antiguidade, achavam natural a pederastia, ou seja, relações sexuais entre um homem mais velho e outro mais jovem. A pederastia sequer era vista como uma relação homossexual. Foi lá naqueles tempos que Hipócrates mencionou, pela primeira vez em estudos, o clitóris e a necessidade de estimulá-lo. Já o dildo mais antigo foi encontrado em Ulm, na Alemanha. Feito de pedra e com 20 cm de comprimento, o objeto é datado de 28 mil anos atrás. Se você acha que tem alguma mania estranha que te ajuda a alcançar o prazer sexual mais rápido, você nem imagina o que se passa na cabeça de outras pessoas. A Revista Bula listou aqui alguns dos fetiches mais estranhos já conhecidos.

Abasiofilia

Os abasófilos se sentem extremamente atraídos por pessoas que usam cadeiras de rodas, muletas ou próteses. Fazer sexo com uma pessoa nestas condições os ajudam a alcançar o orgasmo mais rápido.

Acrotomofilia

Quem tem essa fantasia alcança o prazer sexual de maneira muito mais intensa com pessoas que tiveram partes do corpo amputadas ou com quem simule esse tipo de condição.

Actirasty

Quem sofre desse fetiche precisa usar muito bloqueador solar para tentar minimizar os dados de sua tara. A pessoa que tem essa parafilia goza simplesmente ao receber raios solares.

Aerodromofilia

Já viu nos filmes e séries pessoas que estão em aviões e correm para o banheiro para fazer sexo? O prazer sexual em viagens aéreas é típico de aerodromófilos.

Agalmatofilia

Se você acha sensual manequins ou bonecos, vá a um terapeuta e descubra se tem agalmatofilia. Há relatos absurdos e assustadores sobre isso na deep web.

Agorafilia

É estranho, mas dos tipos mais comuns de fetiches. Pessoas que sentem prazer em transar em locais públicos e na frente de outras pessoas são agorafílicos.

Aiquemofilia

Um tipo doloroso e perigoso de fetiche, quem tem essa mania ama gozar enquanto se corta com algum objeto.

Amaurofilia

Depois que saiu “Batman”, de Matt Reeves, eu até entendo. A amaurofilia é o prazer em transar com pessoas mascaradas. Está explicado o porquê de Don Juan de Marco fazer tanto sucesso.

Anaclitismo ou autonepiofilia

Esse é bastante estranho e Freud deve ter alguma explicação para isso. O prazer no anaclitismo consiste em ser tratado como um bebê. Mas não estou falando apenas de falar com uma vozinha carinhosa e dar atenção. Essas pessoas gostam, de verdade, de chupar chupeta e usar fraldas.

Anadentisfilia

Um belo sorriso pode ser bem sedutor, mas não para quem tem essa tara. Pessoas com anadentisfilia gostam mesmo é um sorriso sem dentes. É isso mesmo, receber sexo oral de companheiros sem dentes é o que proporciona o verdadeiro prazer.

Anemofilia

Sabe a famosa cena do vestido de Marilyn Monroe flutuando com o vento? Pois é, quem sofre dessa tara adora sentir um ventinho nas partes íntimas.

Autofinefilia

Homens que gostam de usar calcinhas, colocar maquiagem e usar roupas femininas e se excitam com isso sofrem dessa parafilia.

Axialismo

Muita mulher se preocupa com a aparência de suas axilas. O que elas não imaginam, é que há aqueles que, de fato, percebem todos os detalhes das axilas. Quem sofre dessa parafilia é fixado em axilas e adora usar essa parte do corpo em suas relações sexuais.

Belonofilia

Há quem morra de medo de agulhas e objetos perfurantes, mas quem tem esse fetiche não vê nenhum problema nisso e pode até alcançar o prazer sexual enquanto é furado.

Bondage

Essa é bem comum e já chegou até a aparecer em filmes famosos de Hollywood. O bondage é o prazer sexual em fazer sexo imobilizado ou amarrado por cordas, fitas, algemas etc.

Cisvestismo

Sabe aquele fetiche por um uniforme? Não aguenta ver um policial, bombeiro, enfermeiro que já pensa naquilo? Pois é, o cisvestismo é o prazer sexual em ver pessoas uniformizadas.

Climacophilia

Se você é fã de Nazaré Tedesco vai achar essa tara bem interessante, porque quem tem climacophilia sente prazer sexual ao cair de escadas. Isso deve ser bem doloroso!

Coreofilia

Se você tem tara por pessoas que dançam, isso tem nome: coreofilia.

Crematistofilia

Esse é bem estranho e incomum, mas, acredite, há quem gosta da ideia de ser roubado pelo parceiro sexual. Só de imaginar a pessoa arrancando dinheiro de sua carteira, quem sofre dessa parafilia tem orgasmos.

Crurofilia

As pernas são mesmo partes do corpo bem sedutores, em homens e mulheres. Para pessoas que têm crurofilia, a fixação pode provocar, até mesmo, orgasmos.

Dacrilagnia

Pode até ser fofo consolar alguém enquanto chora, agora sentir prazer sexual em ver outra pessoa chorar, aí já bastante diferente.

Dendrofilia

Ser vegano, tudo bem. Agora, quem é dendrofílico é literalmente tarado em árvores, plantas, frutos ou vegetais. Algumas pessoas não podem ver árvores que começam a se roçar e a se masturbar.

Ecdiose

Tem gente que adora tirar a roupa em público e não é por calor, não. Há aqueles que realmente têm uma tara por se despir na frente de outras pessoas.

Erotolalia

Se você é do tipo de pessoa que odeia atender telefone e acha que Whatsapp é a invenção do século, imagine só que há pessoas que sentem prazer em falar no telefone. Mas, calma, não é qualquer telefonema. É preciso que uma conversa obscena apimente o momento.

Espectrofilia

A necrofilia já é bastante estranha, agora sentir prazer sexual pela possibilidade de estar na presença de fantasmas e espíritos é outro nível.

Estigmatofilia

Que tatuagens são sexys todo mundo sabe e a maioria concorda. Quem possui essa tara tem o orgasmo incentivado por alterações na pele, como tatuagens, piercings e, até mesmo, cicatrizes.

Falofilia

Bom, isso não deve ser nada incomum. A falofilia é a fixação por pênis e objetos fálicos.

Flatofilia

Soltar pum é um alívio e um prazer para quem pratica, agora, acreditam que há quem sente excitação com o cheiro de flatulências?

Fornifilia

Fazer sexo no sofá, em cima da mesa ou em algum móvel, tudo bem. Agora, quem tem essa tara gosta mesmo é de ser tratado como o objeto.

Gerontofilia

Quem acha que todo casamento de pessoa mais nova com mais velha é por interesse financeiro está redondamente enganado. Há, sim, aqueles que sentem prazer em transar exatamente com idosos.

Harpaxofilia

Neste fetiche, a pessoa fica sexualmente excitada com assaltos. O harpaxófilo chega a se colocar em situações vulneráveis e a arriscar sua vida para se envolver em situações de assalto. Câmeras de segurança já chegaram, até mesmo, a flagrar pessoas alcançando orgasmo durante essas ocorrências.

Hibristofilia

Mais comum entre mulheres, essa parafilia consiste em sentir atração sexual por parceiros ou parceiras acusadas de crimes violentos. Estupradores, assassinos, assaltantes violentos, sequestradores são alvos de verdadeira paixão por quem sofre desse fetiche.

Hierofilia

Apesar de Madonna ter escandalizado toda uma geração ao fazer sexo com Jesus dentro da igreja em “Like a Prayer”, os fetiches relacionados a religião já existem desde muito antes. Saiba que algumas pessoas gostam de se masturbar com crucifixos, terços e outros objetos considerados sagrados.

Hifefilia

Quem sofre dessa tara adora gozar se esfregando em um pedaço de tecido ou em roupas.

Hipofixilia

Esse é um pouco assustador e pode ser perigoso. Algumas pessoas gostam de ser asfixiados enquanto transam.

Inflatofilia

Escondam os balões de festa, pois tem gente tarada por esses objetos infláveis.

Lactofilia

Não é o mesmo que gostar de ser tratado como bebê, mas quem sofre dessa tara adora ver um leitinho escorrendo das mamas e, até mesmo, de sugá-las.

Latranudia

Há quem morra de vergonha, mas também tem gente que sente tesão em ficar despido na frente do médico.

Ludofilia

Acredite ou não, mas algumas pessoas gostam de transar com brinquedos. Para eles ou elas, a tara está em usar carrinhos, bonecos ou bolas como estimuladores de orgasmo.

Masoquismo

Um dos mais conhecidos e comuns, os masoquistas gostam de sentir dor e são estimulados por ela a gozar.

Mecanofilia

Quem há pessoas apaixonadas por carros, caminhões e motos a gente até sabe. Agora, a novidade é que tem quem sinta atração sexual por essas máquinas.

Menofilia

O que para muitos é motivo de “nojinho”, para outros é sinônimo de prazer. Há quem adore e sinta mais prazer em fazer sexo com mulheres menstruadas.

Nanofilia

Claro que existem gostos e gostos. Alguns preferem pessoas mais altas e, outros, mais baixas. Mas têm aqueles que gostam mesmo é de anões.

Narratofilia

Esse também é bem comum, embora seja estranho. Algumas pessoas sentem tesão em ouvir palavras obscenas.

Nasofilia

Se você tem problemas com seu nariz, saiba que há quem ama. Na verdade, quem é tarado por narizes. Os nasofílicos sentem orgasmo ao tocar, lamber, chupar e chegam a imaginar a penetração no nariz de outra pessoa.

Odaxelagnia

Nhac! Se você sente tesão com mordidas, essa é sua tara.

Omorashi

A parafilia consiste em sentir prazer sexual ao ver uma pessoa aflita para urinar ou que não aguentou e fez xixi nas calças. Difícil de imaginar, mas há quem fique excitado com a cena.

Orquifilia

Os testículos também podem ser fixação de algumas pessoas no sexo.

Pigofilia

Paixão nacional, as nádegas é, para muitos, também um fetiche.

Pirofilia

Se queimar coisas te deixa excitado, tome bastante cuidado e mantenha um extintor sempre por perto.