As 7 comidas virais do Instagram que valem mesmo a pena fazer

Macarrão com Feta e Tomatinhos

Uma das maiores febres da internet, esse prato combina simplicidade e sabor. O queijo feta assado com tomatinhos explode em cremosidade quando misturado à massa. Ideal para impressionar com pouco esforço.



Ingredientes:



• 1 bloco de queijo feta (200g)

• 300g de tomatinhos

• Azeite

• Alho picado (opcional)

• Manjericão fresco

• 250g de macarrão



Modo de Preparo:



Coloque o queijo feta e os tomatinhos em uma assadeira, regue com azeite e leve ao forno a 200 °C por 30 min.



Cozinhe a massa.



Amasse o feta com os tomates assados e misture com a massa. Finalize com manjericão.