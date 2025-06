5 cidades brasileiras onde ser esquisito é um elogio

Caraíva (BA)

Foto / Caio Pederneiras

À beira do sul baiano, onde o rio encontra o mar com um cansaço antigo, um vilarejo sem carros resiste ao tempo com uma elegância ferida. As ruas são de areia, os caminhos se cruzam entre jangadas, coqueiros e pessoas que desapareceram do mundo urbano por escolha — ou por falência dele. Nativos pataxós convivem com músicos que acordam ao entardecer, terapeutas intuitivos, andarilhos discretos e estrangeiros que ficaram tempo demais para ainda serem turistas. As festas começam em silêncio, com sorrisos velhos de conhecidos novos. As crianças andam soltas, descalças e sem pressa, como se soubessem que tudo aqui foi pensado para durar pouco — e por isso mesmo merece ser lento. A energia elétrica chegou, mas ainda se escuta melhor à luz de lamparina. As vozes são baixas, as amizades feitas de olhares. Há muito amor em suspenso, muita solidão bem acomodada. E uma regra não escrita: quem precisa explicar demais o que veio buscar, provavelmente não vai encontrar. O tempo ali não corre nem para. Ele gira. E cada volta ensina que a normalidade é um vício do continente.