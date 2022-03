5 ótimos filmes, lançados pela Netflix em 2022, para esquecer os problemas e embarcar numa semana melhor

Para esquecer as agruras da segunda-feira, a Revista Bula fez uma seleção de cinco ótimos filmes, lançados em 2022, que estrearam na Netflix nas últimas semanas. Todos os selecionados são produções originais e estavam entre os mais aguardados pelo público no primeiro semestre. A lista faz um recorte com filmes de todos os gêneros: suspense, ação, aventura, ficção cientifica. Entre os selecionados, destacam-se: “Sorte de Quem?” (2022), de Charlie McDowell; “Caranguejo Negro” (2022), de Adam Berg; e “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido” (2022), de Jeong-hoom Kim. Os filmes estão listados por ordem alfabética.

Caranguejo Negro (2022), Adam Berg Em um mundo pós-apocalíptico, dilacerado pelas mudanças climáticas e pela guerra, seis soldados são enviados para uma perigosa missão por meio do mar congelado. Durante um inverso rigoroso e sem fim, eles devem transportar um pacote contendo um importante objeto que poderá dar fim à guerra. Equipados com armas e patins de gelo, eles não sabem o que estão carregando ou em quem podem confiar.

Contra o Gelo (2022), Peter Flinth Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (2022), Jeong-hoom Kim No século 14, durante a dinastia Joseon, a capitã de navio Hae-Rang encontra um mapa de um tesouro que havia sido transportado do palácio real e que se perdeu no mar. A bordo também está um grupo de bandidos liderados por Wu-Mu-Chi, autoproclamado o maior espadachim de Goryeo. Eles possuem uma aliança desconfortável para encontrarem o tesouro perdido, mas os criminosos planejam tomar o controle do navio de Hae-Rang. A jornada é recheada de trapaças, contratempos e motins.