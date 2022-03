7 filmes na Netflix, que podem mudar uma vida, para assistir quando estiver deprimido

Roma (2018), Alfonso Cuarón

Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.