7 filmes subestimados na Netflix dignos de Oscar

Muitas produções de alto nível acabam esnobadas no Oscar ou sequer são percebidas. Com o tempo, acabam esquecidas, até mesmo, pelo público. É preciso insistir e reforçar a qualidade dessas produções para que elas não sejam lançadas no esquecimento. A Revista Bula traz uma seleção de obras primorosas, disponíveis no catálogo da Netflix, que mereciam muito mais atenção do que receberam no tempo de seu lançamento e do que recebem hoje. Entre as produções, Mulheres Ocultas, de 2020, de Joseph Chen-Chieh Hsu; O Diabo de Cada Dia, de 2020, Antonio Campos; e “A Sun”, de 2019, de Mong-Hong Chung. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Mulheres Ocultas (2020), Joseph Chen-Chieh Hsu O filme gira em torno das mulheres da família Lin em uma série de sequências dos tempos atuais e de flashbacks. Lin Shoying é a matriarca da família e está prestes a comemorar seu aniversário de 70 anos. No entanto, os planos das festividades são interrompidos quando a família recebe a notícia da morte de seu marido, que havia partido anos atrás. Em torno do caixão, cada membro da família relembra de sua relação com o falecido. As mulheres da família Lin começam a descobrir a vida que seu pai distante deixou para trás.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Wen é pai de dois filhos. Seu filho mais novo, Ho, é a ovelha negra da família, um jovem violento mandado para um centro de detenção juvenil por agressão e que engravida a namorada adolescente. O mais velho, Hao, está prestes a entrar na faculdade de medicina e é o orgulho dos pais. No entanto, as perspectivas são alteradas, quando uma tragédia desestrutura completamente os planos e expectativas da família.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Howard Retner é um joalheiro nova-iorquino profundamente endividado, como todo viciado em apostas, e que acredita que sua próxima jogada irá saldar suas dívidas. Ele está à beira de um divórcio de sua esposa, Dinah, enquanto tem um caso com sua funcionária, Julia. Até que descobre uma pedra de opala negra etíope, na qual compra, na esperança de vendê-la por milhares de dólares para pagar seus débitos. Quando o supersticioso jogador de basquete, Kevin Garnett, pede a pedra emprestada para ganhar a final da liga, Retner aceita, na esperança de que ele vá comprá-la. O problema é que Garnett não devolve a pedra como combinado. Retner inicia uma angustiante busca pela opala, enquanto foge de seus credores furiosos.

The Mustang (2019), Laure de Clermont-Tonnerre Roman Coleman passou os últimos 12 anos na prisão, após cometer violência doméstica e deixar a companheira com danos cerebrais permanentes. Prestes a retomar sua liberdade, ele deve participar de um programa administrado por um fazendeiro, que permite com que os detentos treinem cavalos selvagens. Roman tem 12 semanas para adestrar o cavalo que lhe foi designado, antes do animal ser vendido em um leilão. Incialmente, Roman passa por muitas dificuldades, mas gradualmente consegue progredir em seu treinamento. Com o passar das semanas, ele e Marquês, o cavalo, acabam se tornando grandes amigos. No entanto, o destino ainda tem preparado para Roman alguns testes.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Xiaoxiao está indo de Pequim para sua cidade natal no Ano Novo quando conhece Jianqing por acaso em um trem. O filme salta para dez anos mais tarde, quando eles se encontram novamente, em um avião, em que ambos embarcam. Desta vez, há uma certa tensão no ar. Então, somos mostrados como seu relacionamento se desenvolveu ao longo dos anos, após se conhecerem no trem. O filme revela detalhes das ambições, circunstâncias e paixões dos personagens ao longo do caminho, bem como a profundidade de seu amor um pelo outro.