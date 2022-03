7 filmes que acabaram de chegar à Netflix e vão invadir seu final de semana e te convencer a ficar em casa

Minha Vida Perfeita (2021), Lukasz Grzegorzek

Joana e Witek são casados e trabalham juntos em uma escola particular. Em casa, cuidam da mãe de Jo com Alzheimer, do filho adolescente, do filho adulto e sua companheira, além do bebê de dois anos do casal, que nunca para de chorar. Para aliviar a pressão, Jo fuma maconha e mantém um caso com um professor bobalhão da escola. Quando ela passa a receber mensagens ameaçadoras de alguém que sabe de seus segredos, dizendo que irá a expor na internet, Joana não muda de atitude. Não demora para que a família de Jo descubra seu comportamento errático e a confronte.