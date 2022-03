8 melhores filmes que estreiam em março de 2022 na Netflix

Mais um mês que se vai e outro que chega trazendo novas produções para o catálogo da Netflix. Vão ser 51 novos filmes e séries para os assinantes. Quem é viciado no streaming sabe que semanalmente há novas inclusões na plataforma. Mas a Revista Bula pegou um apanhado dos títulos mais aguardados para o mês de março. Então, fique de olho e não deixe de ver essas produções que logo estarão todas disponíveis no acervo do streaming mais diverso do planeta. Destaques para “Caranguejo Negro”, de 2022, de Adam Berg; “Contra o Gelo”, de 2022, de Peter Flinth; e “Naquele Fim de Semana”, de 2022, de Kim Farrant. Os títulos estão organizados de acordo com o não de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Caranguejo Negro (2022), Adam Berg Em um mundo pós-apocalíptico, dilacerado pelas mudanças climáticas e pela guerra, seis soldados são enviados para uma perigosa missão através do mar congelado. Durante um inverso rigoroso e sem fim, eles devem transportar um pacote contendo um importante objeto que poderá dar fim à guerra. Equipados com armas e patins de gelo, eles não sabem o que estão carregando ou em quem podem confiar.

Contra o Gelo (2022), Peter Flinth Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

Naquele Fim de Semana (2022), Kim Farrant Kate e Orla são melhores amigas que viajam anualmente. Elas estão na Croácia e tudo parece perfeito, até que Orla acorda e não encontra Kate. Com lembranças confusas da noite anterior, ela acaba sendo tratada como principal suspeita do homicídio da amiga. Orla decide investigar o que houve com Kate e sua busca revela segredos devastadores.

Pinóquio (2022), Guillermo del Toro e Mark Gustafson Nesta animação sombria de Guillermo del Toro, o tradicional conto de fadas de Carlo Collodi sobre a extraordinária jornada de um menino de madeira magicamente trazido à vida pelo desejo de seu pai, Gepeto. Ambientado na Itália fascista de 1930, Pinóquio tenta corresponder às expectativas de seu pai, mas acaba se tornando um menino malcriado, que pratica muitas travessuras e adora pregar peças.

Sorte de Quem? (2022), Charlie McDowell Um homem invade a casa de um bilionário da tecnologia, que está em uma viagem de férias com a esposa. Tudo dá errado, quando o magnata arrogante e a mulher decidem retornar mais cedo e descobrem que estão sendo roubados.

The Adam Project (2022), Shawn Levy Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

O Rei das Fugas (2021), Mateusz Rakowicz O filme narra a história de Zdzisław Najmrodzki, o criminoso mais famoso dos tempos finais do comunismo na Polônia. Conhecido por roubar carros e escapar da polícia 29 vezes, ele é apelidado de “o rei da fuga”. Naymro desafia o sistema e as autoridades enquanto pode, mas a queda do Muro de Berlim muda seu destino.