Se começar um desses 7 livros, esquece: adeus sono, vida social e talheres

Samarcanda (1988), Amin Maalouf

Entre a poesia e a política, a narrativa se desenrola em dois tempos que se refletem como espelhos trincados. No primeiro, Omar Khayyám — poeta, astrônomo e livre pensador da Pérsia do século 11 — busca sentido no mundo escrevendo versos enquanto navega entre cortes corruptas e ameaças religiosas. Sua poesia, reunida no manuscrito Rubaiyat, torna-se mais que uma coletânea de estrofes: é um gesto de resistência silenciosa diante da intolerância e da efemeridade da glória. No segundo plano, séculos depois, Benjamin Lesage, um orientalista franco-americano, segue as pistas do mítico manuscrito desaparecido. Sua busca, tão intelectual quanto pessoal, o arrasta por corredores diplomáticos, levantes nacionalistas e episódios sombrios da história iraniana do início do século 20. Maalouf costura essas vidas com erudição romanesca, fazendo da palavra escrita — e da memória que ela carrega — uma âncora em meio ao colapso de impérios e ideais. Narrado com lirismo sóbrio e ritmo arqueológico, o romance evoca a fragilidade do conhecimento e a força da imaginação diante do fanatismo. Ao cruzar as trajetórias de Khayyám e Lesage, Maalouf não apenas ilumina o passado oriental com nuances e empatia, mas também revela como os sonhos — mesmo quando naufragam — continuam reverberando na linguagem, nos corpos e nas perdas que não cessam de nos interpelar. Uma fábula histórica sobre tempo, legado e o poder frágil dos livros.