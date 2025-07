Revista Bula lança prêmio internacional para contos avulsos com R$ 35 mil em prêmios

Aberto a autores de língua portuguesa de qualquer país, o prêmio vai selecionar dez contos curtos e distribuir R$ 35 mil em dinheiro

Autores de língua portuguesa agora têm uma nova oportunidade para publicar e concorrer a prêmios literários com alcance internacional. A Revista Bula lançou o 1º Bula Prêmio de Conto, um concurso voltado exclusivamente para contos avulsos — textos curtos, individuais, com tema livre e enviados separadamente, sem a necessidade de livro ou coletânea.

O concurso vai premiar dez contos selecionados com um total de R$ 35 mil em dinheiro. A divisão é a seguinte: R$ 15 mil para o 1º lugar, R$ 8 mil para o 2º, R$ 5 mil para o 3º, e R$ 1 mil para cada um dos finalistas do 4º ao 10º lugar. Todos os vencedores também terão seus textos publicados em um e-book especial da Revista Bula, com acesso gratuito por meio da Amazon Kindle Unlimited.

As inscrições estarão abertas entre 10 de julho e 31 de agosto de 2025, diretamente pelo site oficial. A taxa de inscrição será de R$ 75 até o dia 31 de julho e R$ 80 após essa data. Cada conto deve conter entre 3.000 e 10.000 caracteres com espaços, e não precisa ser inédito, desde que não esteja comprometido com contratos de exclusividade.

A banca avaliadora é formada por cinco nomes ligados à literatura contemporânea: Cristovão Tezza, Miguel Sanches Neto, Ademir Luiz, Solemar Oliveira e Tainá Corrêa, que também coordena o projeto.

O prêmio busca destacar contos com força estética, originalidade e qualidade narrativa, independentemente do currículo do autor. Basta um bom texto. Um conto que mereça ser lido e lembrado.