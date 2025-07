5 livros que só fazem sentido depois de duas garrafas de vinho e uma crise existencial

A Consulta (2022), Katharina Volckmer

Durante uma sessão clínica que nunca se confirma como convencional, uma mulher alemã em Londres se dirige ao médico — mas, acima de tudo, a si mesma — em um fluxo torrencial de pensamento. Seu discurso é atravessado por temas como sexualidade, identidade de gênero, culpa nacional e a herança do passado. A estrutura do romance rejeita pausas, criando uma corrente contínua onde confissão e performance se misturam com ironia e brutalidade. Ao evocar sua infância marcada pelo peso da história alemã, ela revela também o desejo de romper com a linguagem herdada, com o corpo atribuído, com o mundo tal como o recebeu. Não há mediação: tudo é exposto em primeira pessoa, com uma intensidade que desafia o leitor a resistir à identificação simplista. A protagonista não busca empatia — desafia-a. Sua fala não é busca por redenção, mas por reconstrução: de si, de sua biografia e da forma como o presente carrega ruínas do que veio antes. A relação entre médico e paciente, gênero e performance, Europa e exílio interno se embaralha, desafiando os limites da escuta e da linguagem. O que se delineia é um retrato incômodo da condição contemporânea: o sujeito que tenta sobreviver ao próprio discurso, enquanto busca reconstruir-se por meio dele.