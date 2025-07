9 melhores romances no Prime Video

Romances podem até seguir fórmulas parecidas, mas os grandes filmes do gênero nunca se contentam em apenas repetir histórias de amor. Eles criam atmosferas, esculpem silêncios, colidem destinos com intensidade dramática e deixam marcas que sobrevivem ao desfecho. Muito além de clichês, os melhores romances do cinema são aqueles que encaram o amor como potência criadora e destrutiva, que reconhecem suas contradições, seus efeitos colaterais, e o retratam como força vital, ora redentora, ora devastadora. Nesta seleção, reunimos nove romances disponíveis no Prime Video que não apenas emocionam, mas também surpreendem com seus personagens complexos, seus diálogos afiados e suas escolhas narrativas corajosas, entre encontros adiados, amores impossíveis e finais que se recusam a entregar o conforto esperado.

De clássicos contemporâneos como “PS: Eu Te Amo” até experimentações mais sensuais e psicológicas como “Paixão à Flor da Pele”, esta lista percorre diferentes registros do amor: o que cura e o que enlouquece, o que transforma e o que destrói. Há espaço para musical, com o melancólico “Nasce uma Estrela”, para o drama médico de “Amor e Outras Drogas”, e para romances que desafiam o tempo e o acaso, como “Simplesmente Acontece”. O amor aqui é político, erótico, trágico, engraçado, inesperado, mas nunca superficial. São filmes que sabem usar a linguagem do afeto sem recorrer ao sentimentalismo barato, construindo conexões que parecem verdadeiras, ainda que dolorosas. O que os une não é a semelhança dos enredos, mas a honestidade com que cada um trata os laços humanos.

Seja para maratonar no fim de semana ou para assistir espaçadamente durante a semana, cada um desses filmes oferece uma experiência emocional densa, memorável e, por vezes, desconfortável. Porque amar, como mostram essas histórias, nem sempre é bonito, fácil ou repleto de certezas. Pelo contrário: muitas vezes, exige perdas, decisões radicais e a coragem de mudar. Que o espectador esteja em busca de catarse, identificação ou simplesmente uma boa história, estes nove títulos oferecem algo raro: romances que continuam ressoando mesmo depois dos créditos finais. A seguir, apresentamos as sinopses de cada um dos selecionados, todas elas com a promessa de que o amor, mesmo imperfeito, continua sendo um dos grandes temas do cinema.

Wicked (2024), Jon M. Chu Divulgação / Universal Pictures Antes de Dorothy chegar a Oz, havia Elphaba, uma jovem de pele verde, inteligente e determinada, constantemente incompreendida em um mundo que a teme. Ao ingressar na Universidade de Shiz, ela conhece Glinda, uma estudante popular e vaidosa com quem acaba desenvolvendo uma amizade complexa e poderosa. Enquanto uma luta pela justiça e a outra busca aceitação, as duas veem seus caminhos se cruzarem com o misterioso Fiyero, despertando sentimentos conflitantes. À medida que o governo de Oz revela seu lado sombrio, Elphaba é forçada a decidir entre seu amor e seus ideais, assumindo uma identidade que marcará para sempre sua história: a Bruxa Má do Oeste.

Todos Menos Você (2023), Will Gluck Divulgação / Olive Bridge Entertainment Bea e Ben pareciam ter a química perfeita após um primeiro encontro explosivo, mas algo dá errado e o flerte se transforma em ressentimento mútuo. Meses depois, eles são forçados a se encontrar novamente em um casamento na Austrália, e fingir que são um casal apaixonado para agradar os anfitriões. Entre praias paradisíacas, tensões reprimidas e situações absurdas, a proximidade começa a reavivar sentimentos que ambos tentavam esquecer. O romance ressurge onde antes havia apenas ironia, transformando o fingimento em uma chance real de reconexão. Uma comédia romântica contemporânea que atualiza os tropeços do amor com leveza e sarcasmo.

Nasce Uma Estrela (2018), Bradley Cooper Divulgação / Warner Bros. Jackson Maine, um cantor consagrado, encontra Ally, uma talentosa garçonete com voz poderosa, em um bar. Impressionado com seu talento, ele a convida para cantar com ele no palco, e o vídeo da performance viraliza. Enquanto a carreira de Ally decola, a de Jackson entra em declínio, marcada pelo alcoolismo e por traumas mal resolvidos. O relacionamento entre os dois é intenso e devastador, marcado por amor, orgulho, dependência e sacrifício. O filme acompanha a ascensão e a queda de ambos, costurando música e drama em uma narrativa sobre a fragilidade dos sentimentos e o preço da fama.

Como Eu Era Antes de Você (2016), Thea Sharrock Divulgação / New Line Cinema Louisa Clark, uma jovem excêntrica e cheia de otimismo, aceita o trabalho de cuidadora de Will Traynor, um rico banqueiro que ficou tetraplégico após um acidente. A relação entre os dois começa distante e tensa, mas, com o tempo, Louisa consegue romper as barreiras do isolamento de Will, trazendo cor e sentido para seus dias. Enquanto ela se esforça para provar que a vida ainda pode valer a pena, Will guarda uma decisão que poderá transformar tudo. Entre diálogos afiados e silêncios carregados de emoção, o filme retrata um amor que floresce mesmo sob o peso da finitude, e levanta questões delicadas sobre liberdade, dignidade e escolha.

Simplesmente Acontece (2014), Christian Ditter Divulgação / Constantin Film Rosie e Alex são melhores amigos desde a infância, mas a vida insiste em separá-los nos momentos mais decisivos. Entre idas e vindas, amores paralelos, mudanças de cidade e cartas não enviadas, os dois tentam manter o laço afetivo intacto — mesmo sem saber ao certo o que sentem um pelo outro. Enquanto o tempo passa e as oportunidades se esvaem, eles precisam descobrir se estão destinados a viver juntos ou apenas a se cruzarem de vez em quando. Um romance sobre o que poderia ter sido — e ainda pode ser — embalado por doses de saudade, humor britânico e acasos do destino.

O Grande Gatsby (2013), Baz Luhrmann Divulgação / Warner Bros. Nick Carraway, um aspirante a escritor, muda-se para Long Island nos anos 1920 e se torna vizinho do misterioso Jay Gatsby, um milionário excêntrico e solitário que promove festas grandiosas. Aos poucos, Nick descobre que Gatsby está obcecado por Daisy, sua antiga paixão, agora casada com outro homem. O reencontro entre os dois reacende velhos sentimentos e desencadeia um turbilhão de paixões, mentiras e tragédias. Entre glamour e ilusão, o filme retrata um amor que desafia o tempo — mas não as realidades sociais e emocionais que o cercam.

Amor e Outras Drogas (2010), Edward Zwick Divulgação / Twentieth Century Fox Jamie é um charmoso representante farmacêutico que vive de conquistas amorosas e do glamour superficial do sucesso. Maggie é uma jovem artista diagnosticada com Mal de Parkinson, determinada a manter sua independência e evitar laços afetivos. Quando os dois se envolvem, o que começa como um relacionamento casual se transforma em algo mais profundo. Confrontados pelas limitações da doença e pela superficialidade do mundo ao redor, eles descobrem um amor que desafia o cinismo e a fragilidade do corpo. Um romance maduro, que equilibra leveza e profundidade ao tratar das vulnerabilidades humanas.

PS: Eu Te Amo (2007), Richard LaGravenese Divulgação / Warner Bros. Após a morte repentina de Gerry, seu grande amor, Holly se vê perdida em um luto sufocante. Mas, para sua surpresa, começa a receber cartas deixadas por ele, programadas para chegar ao longo do tempo, guiando-a em sua jornada de recuperação. Cada mensagem traz uma lembrança, um desafio e um incentivo para reencontrar a alegria e se reconectar com o mundo. A história acompanha Holly enquanto ela tenta seguir em frente sem apagar o passado, encontrando consolo e sentido em palavras que vêm de alguém que partiu — mas nunca deixou de amar.