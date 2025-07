6 vencedores do Oscar para assistir no Prime Video

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan

Divulgação / Warner Bros.

Gotham parece finalmente respirar sob o comando do vigilante Batman, do promotor Harvey Dent e do comissário Gordon. Mas a chegada do Coringa, um criminoso caótico e imprevisível, desestabiliza essa frágil ordem. Com métodos que beiram o terrorismo psicológico, o Coringa desafia as regras, as instituições e o próprio Batman, forçando todos a confrontar suas crenças e limites morais. Conforme a cidade mergulha no caos, Bruce Wayne se vê dividido entre o símbolo que criou e as consequências éticas de continuar lutando. Neste embate entre razão e anarquia, o heroísmo se torna ambíguo, e o bem, para prevalecer, talvez precise se vestir de escuridão.