7 filmaços que chegaram recentemente ao Amazon Prime Video

Se você ama saber das novidades nos streamings, a Revista Bula traz para você produções incluídas recentemente no catálogo do Prime Video. É inegável que a plataforma tem investido em produções aclamadas, premiadas e realizadas por grandes nomes do cinema. Então, com certeza, vale a pena dar uma conferida no que está chegando a cada mês no acervo. Você pode até achar que a variedade do catálogo não é grande, mas a qualidade dos títulos inseridos no serviço está nota 10. Venha agora com a gente e saiba de algumas das produções que chegaram por agora e que você não pode perder. Destaques para “Rooney”, de 2022, de Matt Smith; “Apresentando os Ricardos”, de 2021, de Aaron Sorkin; e “Bar Doce Lar”, de 2021, de George Clooney. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Rooney (2022), Matt Smith O filme narra a trajetória do futebolista Wayne Rooney até sua aposentadoria, em janeiro de 2021. Com ajuda de imagens de arquivos e entrevistas com ex-colegas, somos levados a uma jornada por sua vida até os dias atuais. Passamos pelos seus altos e baixos para conhecer o jogador que alcançou todos os níveis de grandeza, vários títulos da Premier League e recordes de gols para a Inglaterra e o Manchester United, conhecendo todos os aspectos de sua carreira, desde seu lado brilhante à sua escuridão.

Apresentando os Ricardos (2021), Aaron Sorkin Lucille Ball e Desi Arnaz se tornam o casal mais assistido dos Estados Unidos ao serem protagonistas da sitcom “I Love Lucy”. O filme segue a dupla durante uma semana particularmente tumultuada no set de filmagem do programa, revelando por meio de flashbacks como o relacionamento entre eles começou. Enquanto um colunista de fofocas tenta associar Lucille ao comunismo, no auge do macarthismo, rumores de que Desi está tendo um caso extraconjugal toma as capas de revistas. Diante da crise, o show deve continuar?

Bar Doce Lar (2021), George Clooney Junior é um menino de 11 anos, cuja mãe divorciada teve que voltar a morar com sua família, em Long Island, após passar por grandes dificuldades financeiras. O pai irresponsável do menino dificilmente entra em cena para ajudá-los. Com isso, o tio Charlie coloca Junior sob suas asas e o ensina preciosas lições de vida e de como se tornar um homem.

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.

A Lenda do Cavaleiro Verde (2021), David Lowery Quando um ser místico, chamado Cavaleiro Verde, invade a festa de Natal do rei, Gawain é desafiado. A criatura diz que aquele que ousar desferir um golpe de espada contra ele, terá de esperar um ano para receber o mesmo golpe em si próprio. Gawain aceita o desafio e corta a cabeça do Cavaleiro Verde, que se recompõem e promete retornar no ano seguinte para cobrar sua barganha. Então, Gawain parte para um ano de aventuras incríveis em que, ao final, terá de enfrentar o Cavaleiro Verde mais uma vez.