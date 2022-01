‘Apresentando os Ricardos’ tem ótima atuação de Nicole Kidman e Javier Bardem no piloto automático

Divertido e bom de assistir, “Apresentando os Ricardos”, do Amazon Prime Video, também é uma aula sobre as sitcoms, as comédias de situação. Escrito e dirigido por Aaron Sorkin, o filme acompanha uma semana na vida de Lucille Ball (Nicole Kidman), a atriz e produtora da comédia “I Love Lucy”, que estreou em 1953 na rede americana CBS.

Sorkin concentra numa única semana três acontecimentos que ocorreram em momentos diferentes da vida dela. Primeiro Lucille fica desconfiada que o marido, Desi Arnaz (Javeir Bardem), anda pulando cerca. Depois os jornais revelam que ela está sendo investigada pelo Comitê de Atividades Antiamericanas devido à sua filiação ao Partido Comunista, nos anos 1930 e, por fim, Lucille descobre que está grávida, um problemão para a época. A puritana TV americana dos anos 50 vetava qualquer alusão a sexo nas suas séries, logo a gravidez da protagonista vira uma questão corporativa.

Enquanto tenta desarmar essas três bombas, a atriz participa das salas de roteiro de “I Love Lucy”, briga com o diretor do show, arruma treta com os escritores da série, resolve problemas com os executivos da CBS e negocia com os patrocinadores da sitcom.

Nicole Kidman está ótima no papel principal e acabou levando o Globo de Ouro de Melhor Atriz Dramática, desbancando Olivia Colman e Lady Gaga. Javier Bardem atua no piloto automático, como faz desde 1992, mas não compromete o resultado final. J. K. Simmons, que é sempre bom em tudo o que faz, também está no elenco.

O diretor e roteirista Aaron Sorkin é criador de “Newsroom” (HBO), uma das melhores séries sobre jornalismo dos últimos anos. Ele também escreveu e dirigiu o ótimo “Os 7 de Chicago” (Netflix), sobre os protestos de 1968 na convenção do partido Democrata. A especialidade dele são os diálogos redondos e a trama fluída capaz de imprimir dramaticidade a situações banais e comuns. “Apresentando os Ricardos” segue a mesma fórmula.

Além de grande atriz de comédia, Lucille Ball foi uma das mais importantes produtoras da TV Americana. Sua empresa Desilu foi responsável não apenas por “I Love Lucy”, mas também por séries que até hoje fazem enorme sucesso, como “Missão Impossível” e “Star Trek”.