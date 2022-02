A série da Netflix que vai te fazer triturar as unhas com os dentes de ansiedade

O verão acabou e as aulas estão de volta em Bayview. No colégio de ensino médio, Simon Kelleher, um blogueiro nerd adolescente que se esconde entre os perdedores sabe de todas as fofocas e brinca de expor na internet as inseguranças e segredos dos colegas, especialmente dos mais populares.

Uma versão de “Clube dos Cinco” obscura e moderna, o mistério na escola começa quando Simon, Addy, Cooper, Bronwyn e Nate vão parar na detenção no primeiro dia de aula. As coisas tomam um rumo trágico quando Simon tem uma reação alérgica e é levado às pressas em uma ambulância para o hospital. Minutos depois, a notícia de que o garoto não resistiu e morreu.

Apesar do choque inicial dos alunos que testemunharam a tragédia, e de toda a escola, ninguém parece realmente se importar. Na verdade, todo mundo está um pouco aliviado, exceto sua melhor amiga, Janae. Simon tinha muitas informações secretas e estava disposto a revelá-las em seu blog “About that”. Horas após sua morte, o assassino anônimo faz uma publicação na página do adolescente morto confessando o crime. Enquanto os estudantes conjecturam quem está por trás do plano macabro, a polícia começa a interrogar testemunhas e a investigar o possível homicídio aumentando a tensão na escola.

A série de thriller adolescente não foi originalmente lançada pela Netflix, mas pelo streaming Peacock. Baseado no livro homônimo de Karen McManus e adaptado para as telas por Erica Saleh, a produção consegue, ao longo de seus oito episódios de quase 50 minutos envolver os espectadores em sua trama de suspense, intrigas e segredos sem parecer juvenil demais. Os quatro alunos que estiveram com Simon na detenção são todos explorados como suspeitos e a série desenrola bem os motivos e como eles teriam cooperado para que a morte fosse provocada. Então, o espectador, apesar das pistas, realmente acredita que qualquer um pode ser o responsável pelo crime. Afinal, não há inocentes nesta história, nem mesmo a própria vítima.

Além de “Clube dos Cinco”, a série também lembra “13 Reasons Why”, pelo fato de que o protagonista, mesmo morto, não deixa de estar presente no cotidiano dos alunos da Escola Bayview. Conforme os dias se arrastam, a presença de Simon não deixa o local e continua a assombrar aqueles que temiam que seus segredos fossem revelados. Mas a morte do protagonista também não é suficiente para manter essas fofocas em sigilo e ninguém será poupado.

“Um de Nós Está Mentindo” chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já desponta em segundo lugar entre top 10 da semana, atrás apenas de “Inventando Anna”. Se você adora um bom enigma com suspense, não deixe de ver essa série, que tem tudo para ganhar nova temporada do streaming.

Série: Um de Nós Está Mentindo

Criação: Erica Saleh

Ano: 2021

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 7/10