5 ótimos filmes que chegaram recentemente à Netflix e vão invadir sua semana

O investimento em produções fora do eixo hollywoodiano faz do catálogo da Netflix um dos mais diversificados do mundo do streaming. Para facilitar a vida dos cinéfilos, a Revista Bula fez uma seleção, com produções de cinco países, que estrearam recentemente na plataforma e vão deixar sua semana muito melhor. Na lista, apenas produções aclamadas pelo público e pela crítica, entre elas, os concorrentes ao Oscar 2022, “Mães Paralelas”, de Pedro Almodóvar; e “Três Canções Para Benazir”, dirigido por Elizabeth Mirzaei e Gulistan Mirzaei. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Mães Paralelas (2021), Pedro Almodóvar Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

Munique: No Limite da Guerra (2021), Christian Schwochow Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

The Falls (2021), Mong-Hong Chung Pin-Wen é uma mãe solteira que trabalha para uma empresa multinacional, enquanto mora com sua filha adolescente, Xiao Jin. Um dia, ela é informada de que haverá um severo corte salarial e que sua filha será forçada a fazer quarentena após um colega de classe testar positivo para coronavírus. Pin-Wen também é obrigada a fazer home-office por exigência da empresa. Em casa, Xiao se isola em seu quarto e aproveita as suspeitas de estar com Covid-19 para não se comunicar com a mãe. A relação entre mãe e filha fica cada vez mais deteriorada, conforme ficam isoladas juntas e precisam enfrentar uma realidade como nunca haviam vivido antes.

Três Canções Para Benazir (2021), Elizabeth Mirzaei e Gulistan Mirzaei Shaista Khan é um afegão que fabrica tijolos e quer se alistar ao exército de seu país. Ele aspira um emprego melhor para poder fornecer mais para sua esposa, Benazir, e sua família. Com uma educação precária e o desejo de retornar à escola para terminar os estudos incompletos, Shaista também quer ser o primeiro de sua tribo a ser um soldado. Apesar do incentivo de alguns, ele também recebe a resistência de familiares e membros de sua comunidade acerca de suas escolhas.

Viagem ao Topo da Terra (2021), Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.

Bônus