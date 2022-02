5 filmes na Netflix que vão bugar sua cabeça

Viver nunca foi exatamente fácil. Poucos conseguem preservar a sanidade mental frente a tanta preocupação, tanta ansiedade, tanto conflito. Nos últimos 70 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o homem tenta escapar das armadilhas da modernidade; nos tornamos viciados no conforto tóxico dos grandes centros, estamos cada vez mais assoberbados de trabalho e a consequência direta de toda essa deturpação do que deveria nos trazer mais qualidade de vida — e acaba por nos deixar sedentários, gordos, diabéticos, hipertensos — é o fastio, a decepção, a tristeza, passos firmes rumo à infelicidade. Dia após dia, cada de um de nós — do multimilionário cuja fortuna se erigiu da mão para a boca ao pobre-diabo que luta por um pecado de pão sob o viaduto de uma megalópole qualquer — temos nossas batalhas a travar. São muitos os desafios para os teimosos que insistem em viver, em seguir adiante, tropeçando, errando, mas determinados a burlar o pensamento enganoso que reza que a vitória tem um momento exato para chegar. A esmagadora maioria das pessoas nunca está apta a experimentar o sucesso se não à custa de uns tantos fracassos, que se acumulam, como degraus que conduzem a uma nova dimensão e a um mundo muito mais interessante.

Para tanto, há que se estar disposto e ser sensível aos acenos da vida. Às vezes, é mais recorrente que o aconselhável a vontade de se isolar, ou de passar por cima de preceitos éticos — tomados como meras formalidades ou um pormenor dispensável de gente meio melindrosa —, ou ainda de ignorar esses mesmos sinais e fazer tudo de um jeito completamente novo (e errado), tentações que nos impedem ou, ao menos, nos atrapalham de seguir caminhando. Uma das grandes sabedorias da vida é aprender, o mais breve possível, a respeitar o lugar onde chegamos e a maneira que escolhemos para isso. Se tudo está nas nossas mãos — e está mesmo —, o mais razoável, o mais inteligente a se fazer é, para princípio de conversa, valorizar nosso esforço, não abrir mão do que nossas experiências nos legaram. Respeitar-se, a si e a sua própria história, faz toda a diferença para se vislumbrar, afinal, a beleza do existir; quando, por algum motivo, isso não acontece, o que se vê é a pletora de desencontros e vexames que atropela Daniel Mantovani, o protagonista de “O Cidadão Ilustre” (2016), comédia dramática dos diretores argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn. Contudo, também sempre se pode dispor do onipresente livre arbítrio a fim de se evitar qualquer risco de desapontamento, e a pandemia de covid-19 deixou à humanidade uma lição: se isolar pode ser libertador, e no documentário “Bo Burnham: Inside” (2021) o comediante americano Bo Burnham faz dessa pretensa agonia o gatilho para experimentar novos métodos, aprimorar técnicas que já conhecia e repensar sua trajetória pessoal e seu trabalho. A lista da Bula toma esse propósito, o de tratar das pirações que o cinema oferece, nessa ou naquela medida, para, invariavelmente, tentar fazer com que o distinto público seja um pouco menos melancólico e um tanto menos estúpido. “O Cidadão Ilustre”, “Bo Burnham: Inside” e outras três produções, todas disponíveis no acervo da Netflix e lançadas entre 2021 e 2000, partem do pressuposto de que estamos sempre precisando de orientação, mas se não for o seu caso, melhor ainda. Dá para apreciá-lo apenas sob a perspectiva do entretenimento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Bo Burnham: Inside (2021), Bo Burnham Se existe alguém que aproveitou o confinamento obrigatório por causa da pandemia de covid-19, desde março de 2020, essa pessoa chama-se Bo Burnham. O comediante se valeu justo da falta de interação com o público a fim de desenvolver novas técnicas e novos propósitos para a carreira. Em cartaz desde maio na Netflix, a comédia musical com DNA de documentário tem sido aclamada por crítica e espectadores graças à originalidade. Artista multitalentoso, Burnham dirigiu “Oitava Série” (2018) e está no elenco de apoio de “Bela Vingança” (2020), vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original de 2021.

Okja (2017), de Bong Joon-ho Numa engenhosa crítica à indústria de alimentos — e, por extensão, ao próprio capitalismo —, Bong Joon-ho apresenta ao público a história de Okja, uma espécie de simbiose de hipopótamo com porco que resultou num animal estranhíssimo, mas dócil e muito lucrativo. A criatura faz parte de um lote de 26 espécimes, que irão para diversas partes do mundo. Okja, uma fêmea, é destinada para a Coreia do Sul. Ao fim de algum tempo, os animais serão novamente reunidos num concurso, a fim de se saber quem dispensou o melhor tratamento ao bicho que lhe coube, eleito vencedor da competição. No entanto, vencido esse prazo, Mikha, tutora de Okja, se apegou muito a ela e não cogita interromper essa relação. “Okja” encampa um atilado libelo contra o consumismo, a degradação do meio ambiente e a ética relapsa no que concerne ao tratamento dos animais empregados como alimento, e, claro, as consequências de tamanho descaso e ganância na saúde das pessoas. O filme faz pensar sobre até que ponto é válido se permitir capturar pelas armadilhas do consumo cada vez fácil usando para tanto a figura de uma garota e seu mascote, aparentemente repulsivo, mas que só desperta compaixão e ternura.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Depois de um discurso o seu tanto ácido na cerimônia da entrega do Prêmio Nobel de Literatura, com o qual é agraciado, Daniel Mantovani, um bem-sucedido escritor que saíra de Salas, na Argentina, onde nascera e vivera até os 20 anos e fora viver em Barcelona, na Espanha, começa a sentir os efeitos autodestrutivos de sua sinceridade indomável. Os compromissos mais importantes são cancelados, sobra um ou outro simpósio ou palestra menos insignificante, e uma série de homenagens que o prefeito de Salas, justamente de Salas, houve por bem lhe dedicar. Por mais que tenha vivido os últimos quarenta anos dizendo a si mesmo que seu passado o incomodava, de maneira consciente ou não, Mantovani embarca para a Argentina, sequioso por reencontrar esse passado. E o passado de fato permanece lá, mas diferente, como ele próprio, que deveria aceitar as determinações da vida e não remexer o que deveria estar encerrado para sempre. Teria ele um propósito maior por trás de uma empreitada tão perigosa? Essa é uma das perguntas que se impõem ao fim de “O Cidadão Ilustre”, um dos melhores filmes da última década.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Uma trama muito acima da média, um bom elenco, a fotografia perfeita e… voilà!, se dá a mágica. O detetive aparentemente clichê de Leonardo DiCaprio se vê no meio de uma investigação nada convencional em que ele próprio adquire papel de destaque. O personagem de DiCaprio precisará esquecer qualquer estereótipo do detetive de filme ambientado nos anos 1950 se quiser desvendar o caso do paciente assassinado num sombrio manicômio presidiário no meio do mar: deverá também ele se imiscuir na história e se tornar um dos lunáticos ali encerrados – ou pelo menos se aproximar o quanto puder disso. A ilha não tem nada de paradisíaca; sua possível natureza de idílio fora totalmente deformada, à guisa de derradeiro refúgio para a loucura criminosa que habita o coração de determinados homens. Nesse Éden demoníaco tudo fica ainda pior quando a cólera de um furacão deixa o lugar incomunicável, vários internos fogem e o caos se instala de vez.