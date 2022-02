5 álbuns essenciais do Led Zeppelin

Physical Graffiti (1975)

O sexto álbum de estúdio do Led Zeppelin é, ao mesmo tempo, o ponto mais alto de sua carreira e a síntese de todos os caminhos musicais que o grupo havia trilhado até então. Uma catedral sonora chamada “Physical Graffiti”



“Physical Graffiti”, lançado em 1975, é resultado de várias sessões de gravação, intercaladas por turnês, no ano de 1974. Algumas músicas, inclusive, são oriundas das gravações dos álbuns anteriores. O caso mais pitoresco é a música “Houses of the Holy” que não foi saiu no álbum anterior: “Houses of the Holy”. O que poderia parecer uma colcha de retalhos se revela a grande força de “Physical Graffiti”. As músicas se encaixam perfeitamente umas nas outras dando unidade à diversidade: blues, folk, hard rock, rock progressivo, etc. A paleta sonora do álbum é riquíssima.



A viagem do dirigível de chumbo começa bem pesada com “Custard Pie” e “The Rover”. A música de estúdio mais longa da banda, o blues rock “In My Time of Dying” de 11 minutos, fecha o Lado A. No Lado B, temos o rock dançante “Houses of the Holy”, o funk rock “Tramped Under Foot”, e o épico de tintas orientais “Kashmir”, a música mais conhecida do álbum, com seu arranjo orquestral via mellotron de John Paul Jones.



Os teclados de John Paul Jones dão brilho à progressiva “In the Light”, que abre o Lado C. Na sequência, o folk acústico instrumental “Bron-Y-Aur” (a música mais antiga do álbum, das gravações do “III” em 1970). “Down by Seaside” é um rock leve e “Ten Years Gone” uma balada cheia de peso.



Para iniciar o Lado D, um rock cheio de balanço: “Night Flight”, seguido de “The Wanton Song”, mais um hard rock. Os rocks acústicos “Boogie with Stu” e “Black Country Woman” têm a participação especial do pianista “Ian Stewart” (cofundador dos Rolling Stones). “Physical Graffiti” se encerra em grande estilo com a pesadíssima “Sick Again”.



“Physical Graffiti” é sensacional até com relação à sua capa. Cheia de mistérios, bem ao gosto de Jimmy Page, a capa é uma foto manipulada das fachadas de dois soturnos prédios de apartamentos de Nova York. As janelas são vazadas de tal sorte que combinem com uma série de fotografias estampadas nos encartes dos dois discos. Os Rolling Stones usaram os mesmos prédios da capa de “Physical Graffiti” como cenário para o clipe de “Waiting on a Friend”, de 1981.



O Led Zeppelin ainda lançaria mais dois bons álbuns até o encerramento de suas atividades em 1980, em virtude da morte do baterista John Bonham. Passados mais de 40 anos do fim da banda, a música do Led Zeppelin continua atual e fascinante, não envelhece e nem fica datada.