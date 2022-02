12 filmes de ação na Netflix que você não precisa ter vergonha de indicar

A gente acha que gosto não precisa ser explicado ou justificado, mas tem sempre a polícia do cinema dando carteirada por aí e te fazendo enumerar as obras de Akira Kurosawa, contar a biografia do Glauber Rocha e querendo saber se você consegue fazer uma análise psicossocial de “O Anjo Exterminador”. Só assim para você conseguir pular em cima de todas as tartarugas e pegar as moedinhas suficientes para passar de fase na prova do cinema. Pode até gostar de filme estadunidense, mas não muito. Tem que ser os diretores certos! Também é necessário odiar a premiação “mainstream” do Oscar, com certeza, e ter ido a, pelo menos, alguns festivais independentes na Noruega e Suécia. A Revista Bula te garante que tudo isso é bobagem e você tem o direito de dedicar seu gosto para o cinema como bem entender. Exceto quando se trata de filmes da Marvel. Brincadeirinha! Aqui estão algumas produções de ação que valem a pena e estão disponíveis na Netflix. Destaques para “A Batalha Esquecida”, de 2021, de Matthijs van Heijningen Jr.; e “Destacamento Blood”, de 2019, de Spike Lee. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Batalha Esquecida (2020), Matthijs van Heijningen Jr. Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, três jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles, é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros.

Destacamento Blood (2020), Spike Lee O filme conta a história de quatro veteranos do Vietnã, que retornam ao país para recuperar um tesouro que haviam escondido na floresta décadas atrás e encontrar os restos mortais de um companheiro morto na batalha, Norman. Durante a viagem, eles têm de relembrar o passado traumático, reencontrar antigos amores, descobrir segredos enterrados e, o principal, combater uma organização que pretende ficar com a fortuna.

Mosul (2019), Matthew Michael Carnahan A produção norte-americana e completamente em idioma árabe conta a história de um esquadrão paramilitar que atua na cidade destruída pela guerra no Iraque, Mosul. O grupo enfrenta a organização jihadista Estado Islâmico. Após ver seu tio morrer durante um ataque terrorista e ser salvo pelo esquadrão, um policial decide se unir aos combatentes. O filme é inspirado em um artigo publicado pela revista “New Yorker.”

A Noite Nos Persegue (2018), Timo Tjahjanto Ito é um assassino que trabalha na Tríade, máfia chinesa. Durante um massacre, ele deixa Reina, uma garotinha, sobreviver. Apesar do sentimento de redenção, Ito passa a ser perseguido por assassinos conhecidos como Seis Mares. Desertor, retorna para sua cidade natal, onde contará com a namorada e amigos para defendê-lo da Tríade, que agora o quer morto.

Em Ritmo de Fuga (2017), Edgar Wright Baby é um jovem coagido por Doc, um chefe do crime, a ser motorista de fuga em grandes assaltos. Suas duas grandes paixões são direção e música, que faz com que ele não escute um zumbido no ouvido, que surgiu após um acidente na infância. A música também o ajuda a ser um melhor condutor de fugas. Ao conhecer a garçonete Debora, Baby deseja sair do crime e viver sua vida ao lado da garota que ama e livre das ameaças de Doc.

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi (2016), Michael Bay Em 11 de setembro de 2012, terroristas atacam o Complexo de Missões Especiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, próximo de uma estação da CIA chamada Anexo, em Benghazi. Uma equipe de seis agentes de segurança americanos luta heroicamente para repelir os ataques, proteger os funcionários e impedir uma tragédia maior. A história é baseada em eventos reais.

No Limite do Amanhã (2014), Doug Liman Em 2020 a Terra é invadida por uma raça alienígena, chamada Mimics. Bill Cage é major e relações públicas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, sem experiência em combate. Ele recebe ordens de seu superior para filmar uma operação contra os alienígenas. Morto em combate, Cage se dá conta de que entrou em um loop temporal, que o envia de volta ao dia anterior à batalha toda vez que ele morre.

Círculo de Fogo (2013), Guillermo Del Toro No futuro, monstros gigantes chamados Kaiju chegam de outra dimensão, por meio de uma fissura no fundo do Oceano Pacífico. Após destruírem boa parte do planeta, os humanos descobrem uma maneira de combatê-los: robôs gigantes que devem ser pilotados por duas pessoas com conexão neural. Após quase morrer durante uma batalha que custou a vida de seu irmão, o piloto Raleigh Becket desiste de lutar. No entanto, é convencido por superiores a enfrentar a grande batalha final ao lado de uma nova parceira.

Rush: No Limite da Emoção (2013), Ron Howard No início dos anos 1970, James Hunt ascendeu na carreira do automobilismo profissional, exibindo uma ousadia e carisma únicos nas pistas. Enquanto isso, o nada carismático Niki Lauda deixa os negócios lucrativos de sua família e usa seu dinheiro e influência para entrar no jogo de corrida. Hunt e Lauda imediatamente se tornam rivais, o que ajuda a impulsioná-los a novos patamares de grandeza. Quando Lauda sofre um terrível acidente, Hunt tem oportunidade de se tornar o campeão.

Distrito 9 (2009), Neil Blomkamp Há cerca de 30 anos, uma nave alienígena pousou sobre Johanesburgo, na África do Sul, em busca de refúgio de seu planeta em destruição. Vivendo reclusos em uma área denominada Distrito 9, os “camarões”, como são chamados, vivem precariamente, vítimas de preconceito dos humanos e desassistidos pelo governo. Quando um agente em campo contrai um vírus que altera seu DNA e o transforma em alienígena, ele passa a ser caçado e terá de se esconder entre os inimigos.