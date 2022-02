10 filmes na Netflix para acreditar em milagres

Às vezes, os problemas e as dificuldades em nosso caminho são tantos que cobrem nossa visão. Não conseguimos ver adiante, perdemos a esperança e não encontramos saída. Parece que a única alternativa é desistir. Isso não é verdade. A única forma de você sair do fundo do poço, é escalando ou sendo puxado de volta para cima. Para qualquer uma dessas alternativas, é preciso reagir. Se você está com dificuldades de encontrar forças ou fé para escapar do labirinto em que está perdido, te damos algumas inspirações que podem te ajudar a recuperar a motivação. Aqui estão algumas produções cinematográficas disponíveis na Netflix que te trarão reflexões necessárias de vida. Destaques para “Milagre Azul”, de 2021, de Julio Quintana; “O Segredo: Ouse Sonhar”, de 2020, de Andy Tennant; e “Milagre na Cela 7”, de 2019, de Mehmet Ada Öztekin. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Baseado em uma história real, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

O Segredo: Ouse Sonhar (2020), Andy Tennant Após a morte de seu marido, Miranda Wells enfrenta dificuldades financeiras para cuidar de seus três filhos sozinha. Ela trabalha em um mercado de peixes em New Orleans e faz o possível para que as crianças sejam felizes. Quando Bray Johnson chega à cidade oferecendo ajuda para os problemas mais urgentes de Miranda, como consertar o para-choque quebrado de seu carro ou o telhado atingido por uma árvore durante a tempestade, sua presença se torna uma dádiva. Johnson carrega um consigo um envelope lacrado com cera vermelha destinado à Miranda e que terá seu intuito revelado.

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

Milagres do Paraíso (2016), Patricia Riggen Anna é uma criança com um problema gastrointestinal incurável e mortal. A doença de Anna se soma aos problemas financeiros da família, que fazem a mãe, Christy, começar a duvidar de sua fé e a questionar as razões de Deus. Mesmo assim, Christy se recusa a se sentar e esperar por uma solução, então ela e Anna se inscrevem para uma droga experimental que oferece nova esperança.

Um Homem Entre Gigantes (2015), Peter Landesman O filme conta a história do médico Bennet Omalu, que descobriu uma patologia resultante de impactos sofridos por jogadores de futebol americano em suas partidas. A encefalopatia traumática crônica acomete 99% dos ex-jogadores da liga americana e também pode atingir boxeadores e outros atletas de esportes de impacto. Na luta para que sua pesquisa chegue até a NFL, a liga nacional dos Estados Unidos, ele desafia o status quo, enquanto confronta interesses políticos, culturais e corporativos que alimentam o esporte.

Invencível (2014), Angelina Jolie Louie Zamperini superou uma infância delinquente para se tornar uma estrela em ascensão no atletismo. Após um desempenho admirável nas Olimpíadas de 1936, Louie se juntou à aeronáutica dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Durante uma missão, o avião de Louie cai no Oceano Pacífico. Ele e um colega sobrevivem, mas ficam mais de um mês à deriva no mar. Capturado por tropas japonesas e enviado para campos de prisioneiros, Louie suportou torturas físicas e psicológicas nas mãos de seus captores.

O Impossível (2012), J.A. Bayona Henry, Maria e seus três filhos passam as férias de Natal em Khao Lak, na Tailândia, em 2004. Dois dias após sua chegada ao hotel, um tsunami de dimensões catastróficas inunda a área em que estão. Maria e Lucas, um dos filhos, finalmente conseguem se encontrar após serem levados pela água. Separados do restante da família, eles ajudam outras vítimas a acharem seus conhecidos. Enquanto isso, Henry e os outros dois filhos, Thomas e Simon, também sobrevivem e se unem. Enquanto procuram por Maria e Lucas, auxiliam outras pessoas afetadas pela tragédia.