8 filmes da Netflix que vão te ajudar a esquecer as notícias ruins

Tem hora que é importante não estar bem-informado. É isso mesmo que você ouviu. É claro que assistir ao noticiário e saber das informações importantes do dia é necessário, mas às vezes é preciso dar uma pausa. Você não tem que ficar por dentro do que acontece o tempo todo. Com as redes sociais, fica quase impossível de se desligar da tempestade de conteúdo sobre todos os assuntos, eles simplesmente não param de chegar. Então, é necessário virar a chave e deixar de se importar em ser tão bem-informado assim. Em alguns momentos, tudo que você precisa é manter sua mente sã e assistir a alguma coisa leve, que o faça esquecer do mundo lá fora. Por isso, a Revista Bula fez essa lista com algumas produções que você pode conferir no catálogo da Netflix e que darão mais leveza para seu dia. Destaques para “Mesa Para Quatro”, de 2022, de Alessio Maria Federici; “O Violino do Meu Pai”, de 2022, de Andaç Haznedaroglu; e “Time do Coração”, de 2022, de Charles e Daniel Kinnane. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Mesa Para Quatro (2022), Alessio Maria Federici Luca e Sara preparam um almoço para seus amigos. Quando os convidados de Luca, Dario e Matteo, chegam cedo demais, o casal decide adiantar algumas informações sobre as colegas de Sara. Giulia seria uma matemática confiante e atraente, enquanto Chiara seria uma garota amigável e espontânea. Os amigos de Luca acreditam que o casal está tentando alcovitá-los, mas Luca e Sara negam. Então, eles começam a desdobrar uma conversa sobre quatro prováveis resultados do encontro.

O Violino do Meu Pai (2022), Andaç Haznedaroglu Mehmet é um violinista bem-sucedido, que retorna a Istambul para um show importante. Mal sabe ele que encontrará seu irmão distante. Infelizmente, ele descobre que o irmão não tem muito tempo de vida e quer que ele cuide sua filha de 8 anos de idade, Ozlem. Conforme as circunstâncias aproximam Mehmet e Ozlem, que se identificam pelo luto e pelo amor à música, eles aprendem a encontrar um novo sentido para suas vidas.

Time do Coração (2022), Charles Kinnane e Daniel Kinnane O técnico de futebol profissional, Sean Payton, está de licença administrativa enquanto está sob investigação da NFL, a liga nacional de futebol americano. Ele decide aproveitar o tempo livre para visitar seu filho, que mora em uma pequena cidade do Texas, Connor. Inicialmente, seu plano é ficar apenas por alguns dias. Conforme Sean começa a se interessar pelo time de futebol da escola de Connor, os Warriors, a permanência se prolonga. Ele aceita ajudar a treinar os jovens atletas, mas Connor está um pouco resistente à presença repentina do pai. O que ocorrerá quando Sean for autorizado a voltar ao trabalho? Ele irá se afastar novamente?

Loucura de Amor (2021), Dani de la Orden Adri é um jornalista que conhece Carla em um bar. Após uma noite juntos, ela diz que eles não poderão se ver novamente e desaparece. No entanto, ela esquece uma jaqueta com uma pista de onde ele poderia encontrá-la. Adri se dá conta de que Carla é paciente em uma instituição psiquiátrica, onde está internada. Ele se interna na mesma clínica com intuito de ficar próximo da mulher por quem se apaixonou.

The Trip (2021), Tommy Wirkola O romance entre Lars e Lisa já não é mais o mesmo. Vivendo uma crise em seu relacionamento, eles decidem se isolar em uma cabana à beira de um lago com o pretexto de se reconectarem. Secretamente, Lars planeja matar Lisa e vice-versa. Mas seus objetivos vão por água abaixo quando visitantes inesperados chegam e colocam suas vidas em um perigo ainda maior do que eles representam um para o outro.