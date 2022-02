10 filmes brasileiros na Netflix que são diamantes para os olhos

O cinema nacional já passou por altos e baixos. Sobreviveu à baixíssimos recursos, falta de apoio, ditaduras, aparelhamentos e muito mais. Conseguiu se reinventar diversas vezes, criar novos estilos e trazer a cara do Brasil para as telonas das salas de exibição. O cinema brasileiro não se resume a comédias bobas pornochanchadas, como ficou estigmatizado durante várias décadas. A Revista Bula traz agora uma seleção de filmes de primeira qualidade para você ver e se deliciar com o melhor do Brasil na Netflix. Entre as obras, “7 Prisioneiros”, de 2021, de Alexandre Moratto; “Terapia do Medo”, de 2021, de Roberto Moreira; e “Aquarius”, de 2016, de Kléber Mendonça Filho. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho Clara é a última residente de pequeno edifício à beira-mar, chamado Aquarius. No local, viveu momentos marcantes de sua vida nas últimas décadas: lá construiu sua família e sua carreira, ficou viúva e avó, venceu um câncer. O apartamento é seu lar. Quando Diego, funcionário da construtora que já comprou todos os outros imóveis do edifício, aparece com um sorriso bajulador e um diploma dos Estados Unidos no intuito de persuadir Clara a vender seu apartamento também, ela nega educadamente. No entanto, conforme sua recusa incomoda a empresa, passam a pressioná-la com cada vez mais veemência.

O Lobo Atrás da Porta (2013), Fernando Coimbra Quando Sylvia vai à escola de sua filha para buscá-la, descobre que ela já havia saído com um “vizinho”. Incapaz de imaginar por que alguém sequestraria a menina, já que não são ricos, a mulher avisa a polícia que o marido pode ter uma amante que provocou a situação. Bernardo, o pai da criança desaparecida, confirma que manteve um caso com a jovem Rosa. A partir de então, o detetive responsável interroga os três para investigar o que realmente aconteceu.

Gonzaga: De Pai para Filho (2012), Breno Silveira Luiz Gonzaga decide mudar seu destino e deixa sua casa de infância rumo à cidade grande. Ao chegar no Rio de Janeiro, conhece Odaleia, uma mulher por quem se apaixona e casa. Após o nascimento do filho e complicações no casamento, Gonzaga decide retornar à sua terra natal e rever sua família. De volta ao Rio e com a morte de Odaleia, ele entrega o filho para um casal de amigos. Gonzaga, no entanto, não imaginava que a distância entre ele e o menino se transformaria em um relacionamento complicado, reforçado pelas fortes personalidades de ambos.

O Som ao Redor (2012), Kleber Mendonça Filho A trama se costura entre uma dezena de personagens que habitam uma mesma rua de Recife, no estado do Pernambuco. Em meio a pequenos conflitos uns com os outros, a vizinhança tenta extrair o máximo de felicidade possível de um ambiente monótono da classe média. O filme busca retratar essa camada da sociedade como um grupo que, mesmo que bem-intencionado, está inerte ante as diferenças econômicas e sociais.

Febre do Rato (2011), Cláudio Assis Zizo é um poeta radical e anarquista que vive em um bairro marginalizado em Recife. Ele compartilha seus pensamentos repletos de angústia social por meio de uma publicação chamada “Febre do Rato” e dispara poesias como forma de combate ao “sistema”. Zizo sempre perambula dentro de um universo formado por boêmios, fracassados e artistas inquietos. Quando se depara com Eneida, se apaixona perdidamente. No entanto, a moça não corresponde ao seu amor delirante.

Estômago (2007), Marcos Jorge Quando Raimundo Nonato chega à cidade de ônibus e sem um centavo no bolso para trabalhar como auxiliar na cozinha de um bar decadente, logo suas habilidades culinárias são percebidas por todos. No entanto, ele acaba na prisão por um motivo misterioso e se destaca como cozinheiro de outros presos. Assim que a razão de sua detenção é, enfim, revelada, percebemos que por trás de um homem simples, o instinto de sobrevivência o tornou capaz de atos imprevisíveis.

Tropa de Elite (2007), José Padilha Capitão Nascimento é um policial do Bope, força que combate o narcotráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Além da pressão por lutar em uma zona de guerra, capitão Nascimento deve encontrar um substituto à altura para que possa ficar perto de sua esposa que está prestes a dar à luz. Dois novos recrutas, Neto e Matias, são boas opções juntos, mas sozinhos, podem não ter o que é preciso para sobreviver.

Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), Marcelo Gomes Johann é um alemão que viaja de uma vila a outra, no semiárido brasileiro, vendendo aspirinas e promovendo exibições de filmes. Na estrada, dá carona ao aldeão Ranulpho, que se torna seu assistente. Logo os dois viajantes com personalidades e histórias completamente diferentes desenvolvem uma amizade incomum. Quando o Brasil decide entrar na Segunda Guerra Mundial, os alemães se tornam inimigos e Johann vê sua permanência no país ameaçada.