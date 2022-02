5 filmaços que estrearam esta semana na Netflix

Fevereiro entra com novidades na Netflix e, durante essa primeira semana, você já pode conferir algumas. A Revista Bula traz uma lista com as novas inclusões de títulos no catálogo que você vai amar. As produções trazem qualidade, entretenimento e cultura para você acompanhar ao longo dos próximos dias, em suas horas livres. Se você é amante de documentário, essa lista te atende. Já se ama um drama biográfico e histórico, pode se considerar nossa alma-gêmea. Agora, se você quer muito ver um filme que fale da vida pós-pandemia de coronavírus, você veio ao lugar certo. Entre as produções, “O Golpista do Tinder”, de 2022, de Felicity Morris; “Anne Frank, Minha Melhor Amiga”, de 2021, de Ben Somborgaart; e “Reze pelas Mulheres Roubadas”, de 2021, de Tatiana Huezo. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Golpista do Tinder (2022), Felicity Morris O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.

Anne Frank, Minha Melhor Amiga (2021), Ben Sombogaart Do ponto de vista de Hannah, melhor amiga de Anne Frank, o filme traça duas linhas temporais. Uma das lembranças de Hannah, de sua amizade com Anne, e outra da guerra. Enquanto Hannah se torna prisioneira no Campo de Intercâmbio de Bergen-Belsen, Anne vai para um lugar muito pior, um campo de concentração. Além de retratar os bons tempos de amizade entre as duas meninas, também mostra a brutalidade alemã e seu tratamento bárbaro com os judeus.

A Noite do Fogo (2021), Tatiana Huezo Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

The Falls (2021), Mong-Hong Chung Pin-Wen é uma mãe solteira que trabalha para uma empresa multinacional, enquanto mora com sua filha adolescente, Xiao Jin. Um dia, ela é informada de que haverá um severo corte salarial e que sua filha será forçada a fazer quarentena após um colega de classe testar positivo para coronavírus. Pin-Wen também é obrigada a fazer home-office por exigência da empresa. Em casa, Xiao se isola em seu quarto e aproveita as suspeitas de estar com Covid-19 para não se comunicar com a mãe. A relação entre mãe e filha fica cada vez mais deteriorada, conforme ficam isoladas juntas e precisam enfrentar uma realidade como nunca haviam vivido antes.