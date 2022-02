10 filmes extraordinários na Netflix para desligar a mente das cobranças do dia a dia

Mãos Talentosas — A História de Ben Carson (2009), Thomas Carter

Ben Carson é um neurocirurgião, nascido em uma família pobre de Detroit. Com notas baixas e uma realidade desfavorável, as chances de Ben alcançar seu sonho de se tornar um médico eram quase nulas. No entanto, contrariando as probabilidades, no fim da década de 1980, Ben se torna um famoso neurocirurgião pediátrico no Hospital Universitário de Johns Hopkins.