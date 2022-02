5 melhores filmes que estreiam na Netflix em fevereiro de 2022

Já deu uma pesquisada no vem por aí na Netflix em fevereiro? Não? Então acompanhe essa lista com as estreias desse mês, no streaming, que a Revista Bula traz para você. É no clima de tensão sexual, mistério e intriga que essas produções vão embalar seus próximos momentos de frente para a televisão. Tem filme novo do Almodóvar? Tem, sim! Tem história de fetiche BDSM? Tem, também! Tem amor sombrio, golpe no Tinder e muito mais! Confira agora as produções que não vão deixar você dormir no sofá. Entre elas, “Amor com Fetiche”, de 2022, de Hyeon-jin Park; “Através da Minha Janela”, de 2022, de Marçal Forés; e “O Golpista do Tinder”, de 2022, de Felicity Morris. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando aos seus colegas seus fetiches sexuais. Ji Hoo, então, propõe um contrato que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

Através da Minha Janela (2022), Marçal Forés Raquel é uma adolescente que está profundamente apaixonada por Ares, seu vizinho. Obcecada, ela está determinada a fazê-lo se apaixonar por ela a qualquer custo. Raquel o observa à distância e começa a frequentar os mesmos lugares que ele. Embora pertençam a mundos diferentes, ela não se deixa intimidar e Ares pode finalmente sucumbir às suas investidas.

Madres Paralelas (2021), Pedro Almodóvar Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

O Golpista do Tinder (2022), Felicity Morris O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.