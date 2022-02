10 filmes na Netflix influenciados pela filosofia nietzschiana

O niilismo, übermensch, a morte de deus e o eterno retorno são princípios estruturantes do pensamento de Nietzsche. Tão famoso quanto complexo, o filósofo alemão conseguiu se permear na cultura popular e nortear ideias de autores modernos, filmes, games e histórias em quadrinhos. De Super Mario Bros a Watchmen, vários elementos podem ser analisados por especialistas que encontrarão as premissas do núcleo duro de Nietzsche em seu contexto. A Revista Bula selecionou filmes disponíveis na Netflix cujos enredos foram inspirados por seus pensamentos, em especial, do eterno retorno e a vontade de potência, que reflete sobre como os seres humanos são impotentes diante da vontade cósmica e, ao mesmo tempo, super-homens quando estabelecem um acordo pacífico com a eternidade ao ponto de se satisfazer com a própria vida e de desejar que o passado se repita. Entre os títulos, estão “Se algo acontecer… Te amo”, de 2020, de Michael Govier e Will McCormack; “O Poço”, de 2019, de Galder Gaztelo-Urrutia; e “Black Mirror: Bandersnatch”, de 2018, de David Slade. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Se algo acontecer… Te amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda de um filho. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

Black Mirror: Bandersnatch (2018), David Slade Ambientado na Inglaterra, em 1984, o filme narra a história de Stefan Butler, um jovem programador que desenvolve um jogo de aventura para a empresa Tuckersoft. Conforme o protagonista tem de tomar decisões, o espectador pode escolher qual opção ele deve aceitar, interferindo nos rumos da história. Enquanto o público faz as escolhas, Butler sente que é controlado por forças externas. O formato inovador do filme permite com que a história possua uma variedade de finais.

Um Homem de Sorte (2018), Bille August Per Sidenious é um jovem criado na zona rural dinamarquesa em um lar cristão estrito, comandado por um padre draconiano. Ele escapa deste fundamentalismo ao se mudar para Copenhague, onde estuda engenharia em uma universidade. Com sonho de construir canais e usar fontes de energia eólica e hídrica para transformar a Dinamarca em um importante centro econômico europeu, Per tem de se comprometer com um velho burocrata que não o respeita.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Ao notar o perigo iminente de uma crise financeira que dá sinais muito sutis no mercado imobiliário apoiado por hipotecas, em 2008, o guru dos fundos Michael Burry e um grupo de investidores ousados decidem aplicar bilhões de dólares contra o mercado imobiliário. O filme narra a escolha ética dos investidores ao preverem a bolha imobiliária gigantesca prestes a estourar e provocar consequências devastadoras de uma economia já abalada que iria deixar milhões de desempregados nos EUA.

Ex-Machina (2014), Alex Garland Caleb trabalha no maior site de buscas da internet como programador. Um dia, ele é selecionado para fazer uma visita ao bilionário recluso Nathan, que vive em uma mansão nas montanhas. Quando chega na residência, é convidado a realizar um teste de relacionamento com uma inteligência artificial criada pelo bilionário, chamada Ava. Caleb e a robô se afeiçoam um pelo outro com o passar dos dias, até que ela provoca um blecaute e alerta o visitante de que Nathan não é uma pessoa de confiança.

Efeito Borboleta (2004), Eric Bress e J. Mackye Gruber Evan é um estudante universitário que, quando criança, fazia desenhos distorcidos, desmaiava repentinamente e agarrava facas na cozinha. Ao reler a página de um de seus diários da escola, é capaz de voltar no tempo e mudar acontecimentos de sua vida. No entanto, cada vez que ele retorna para consertar algo, o presente também se altera, deixando Evan preso em um espiral de realidades alternativas.

Amnésia (2000), Christopher Nolan Vítimas de um ataque brutal, uma mulher morre e seu marido, Leonard, fica com ferimentos graves. Ele consegue sobreviver, mas a violência dos golpes lhe provoca um distúrbio neurológico. Seu cérebro não registra mais fatos recentes e ele esquece por completo de coisas que acabaram de acontecer. Mesmo assim, ele desafia suas limitações e se prontifica a encontrar o assassino de sua mulher e, finalmente, vingá-la. O filme se bifurca em duas narrativas: uma em cores, que expõe os fatos de modo reverso, e outra em preto e branco, sob a forma cronológica comum, explorando a amnésia do protagonista para, no desfecho, ligar as duas e, esclarecer se Leonard matou o homem certo.

Clube da Luta (1999), David Fincher O Narrador é um homem anônimo e solitário, deprimido e exausto com sua vida e trabalho, que participa de terapias em grupos de apoio (para problemas que ele não tem) em busca de catarse. Em uma das reuniões, ele conhece Marla, uma mulher que frequenta os mesmos grupos apenas para ouvir os relatos de outras pessoas. Os dois se envolvem romanticamente, até que uma terceira pessoa se entra na relação. O Narrador conhece Tyler Durden em um avião, um homem fascinante, que o apresenta uma sociedade secreta de homens que se encontram para liberar suas frustrações e estresses batendo uns nos outros.