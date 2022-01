Maior acervo, do mundo, de vídeos sobre o Holocausto, está disponível on-line

O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos disponibilizou, on-line, um dos mais completos catálogos informativos do mundo, relacionados à perseguição e genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Os arquivos abrangem 1.265 horas de vídeos, datados principalmente das décadas de 1920 a 1948.

Os vídeos abordam temas como a ascensão nazista ao poder, a perseguição aos judeus na Alemanha e na Europa ocupada, as deportações para os campos de concentração, o dia a dia dos refugiados, os movimentos de resistência e os julgamentos de crimes de guerra, incluindo Adolf Eichmann e Nuremberg. Também estão disponíveis 220 horas de imagens inéditas do documentário “Shoah”, de Claude Lanzmann, com entrevistas com sobreviventes do Holocausto.

O catálogo começou a ser criado no final dos anos 1960, pelo professor Moshe David e outros historiadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. O acervo tem o propósito de servir a um público amplo: produtores e diretores de cinema, pesquisadores, professores, estudantes, centros culturais e todos os interessados na história do sionismo, em geral. No site, é possível pesquisar os vídeos por assunto, título, fonte, palavra-chave, local ou data do evento.

Clique no link para acessar: Maior coleção de vídeos sobre o Holocausto do mundo está disponível online