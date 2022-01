12 melhores filmes para assistir na Netflix de acordo com seu humor

Se a Revista Bula é um garçom de entretenimento, nós vamos passar agora mesmo com uma bandeja de oportunidades. É isso mesmo, sinta-se no rodízio de filmes da Netflix, em que você escolhe o que mais lhe agradar de acordo com o seu humor. Está triste? Feliz? Bravo? Não se preocupe, sabemos exatamente do que você precisa e temos aqui. Confira agora mesmo a seleção de produções cinematográficas que vai fazer cada leitor se identificar. Entre elas, “Vingança e Castigo”, de 2021, de Jeymes Samuel; “O Profissional”, de 1994, de Luc Besson; e “Você Nem Imagina”, de 2021, de Alice Wu. Os títulos estão organizados de acordo com cada humor e não possui outros critérios classificatórios.

Para os dias de fúria:

Vingança e Castigo (2021), Jeymes Samuel Quando criança, Nat Love viu seus pais serem brutalmente assassinados pelo criminoso Rufus Buck, que ainda fez uma cicatriz de cruz virada para baixo na testa do garoto. Agora adulto, Nat é um pistoleiro fora da lei, que ao saber que Buck está fora da cadeia, decide procurá-lo e vingar a morte de seus pais. Nat ainda poderá contar com a ajuda de alguns amigos nessa perigosa aventura pelo Velho-Oeste.

O Profissional (1994), Luc Besson Matilda é uma menina de 12 anos que abandonou a escola e vive com sua família disfuncional. Um dia, o traficante Norman Stransfield e sua quadrilha assassinam o pai e toda a família de Matilda em um acerto de contas. Ela, que havia se escondido, testemunhou o crime. Matilda é amparada pelo vizinho, Léon, um assassino de aluguel. Antes da chegada da adolescente, ele vivia sozinho e infeliz em seu apartamento, na companhia de uma planta. Ao descobrir que Léon mata pessoas, a menina diz estar apaixonada por ele e pede sua ajuda para se tornar assassina e vingar a morte da família.

Para os dias tristes:

Você Nem Imagina (2021), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

Para os dias melancólicos:

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

Namorados para Sempre (2010), Derek Cianfrance Dean trabalha em uma empresa de mudanças, enquanto Cindy estuda medicina. Poucas semanas após se conhecerem, a jovem descobre que está grávida. Dean acredita que é o momento de formarem uma família e ela aceita, embora pouco saibam um do outro. Entre flashbacks e cenas se passam sete anos, o filme mostra o desenvolvimento do relacionamento. Embora tenha se tornado um pai dedicado, Dean continua sendo um homem de poucas ambições. Cindy perdeu a oportunidade de se tornar médica. Apesar dos esforços do marido para manter acesa a chama entre eles, Cindy não o ama mais e se sente frustrada com sua vida.

Para os dias de tédio e saco cheio:

Major Grom Contra o Dr. Peste (2021), Oleg Trofim Em São Petersburgo, o major da polícia Igor Grom é honesto, determinado e extremamente eficaz na luta contra o crime. No entanto, às vezes o sistema funciona mal e vilões notórios saem impunes. Até que o Doutor Peste, um vigilante de capa e máscara, surge incendiando impiedosamente, e com transmissão online, criminosos milionários que conseguem se livrar do rigor da justiça com ajuda de status e dinheiro. O caos se instala na cidade, enquanto a fama de “Robin Hood” de Doutor Peste cresce. Igor tenta capturar o vigilante, mas este caso é claramente o mais desafiador de sua carreira.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), Jon Watts Aos 15 anos, Peter Parker tem uma vida agitada. Ele entende de ciência e tecnologia e já lutou contra o Capitão América. Cansado de ser apenas o Homem-Aranha, Peter quer se unir aos Vingadores e lutar contra alienígenas e outras forças perigosas, mas Tony Stark insiste que ele deve se ocupar apenas com coisas da sua idade. Como todo adolescente, Peter não é de obedecer aos mais velhos. Quando descobre uma gangue que usa tecnologia alienígena para cometer crimes, ele tenta provar para Tony que está pronto para se unir ao grupo de heróis. No entanto, um novo vilão, Adrian Toomes atravessa seu caminho e o Homem-Aranha está decidido a derrotá-lo, apesar das contestações de Tony.

Para os dias de medo:

Ya no estoy aquí (2019), Fernando Frias O filme acompanha a jornada de Ulises, de Monterrey até Nova York e, depois, de volta à sua cidade natal. Ele é um imigrante que foge da violência de seu país, mas acaba se deparando com um novo ambiente estranho e hostil. O filme explora as complexidades de viver nas fronteiras pobres do México, os laços entre a cultura, identidade e a diáspora de mexicanos e mexicanas nos Estados Unidos.

Memento (2000), Christopher Nolan Vítimas de um ataque brutal, uma mulher morre e seu marido, Leonard, fica com ferimentos graves. Ele consegue sobreviver, mas a violência dos golpes lhe provoca um distúrbio neurológico. Seu cérebro não registra mais fatos recentes e ele esquece por completo de coisas que acabaram de acontecer. Mesmo assim, ele desafia suas limitações e se prontifica a encontrar o assassino de sua mulher e, finalmente, vingá-la. O filme se bifurca em duas narrativas: uma em cores, que expõe os fatos de modo reverso, e outra em preto e branco, sob a forma cronológica comum, explorando a amnésia do protagonista para, no desfecho, ligar as duas e, esclarecer se Leonard matou o homem certo.

Para os dias felizes:

O Casamento de Ali (2017), Jeffrey Walker Em Melbourne, Ali é filho do líder de uma mesquita que é reverenciado por seus seguidores. Todos os membros da comunidade o admiram e, por isso, também existe uma certa pressão sobre Ali, cuja família espera que se torne médico. Quando Ali é reprovado no vestibular para medicina, ele não consegue dar a notícia devastadora para sua família. Então, se vê forçado a mentir que foi aprovado e que entrará para a faculdade. As coisas fogem de controle quando os pais de Ali arranjam a “noiva adequada” para seu filho. Ele, no entanto, está apaixonado por outra garota, que ironicamente se tornará médica.