10 filmes para assistir na Netflix e se sentir melhor após uma semana cansativa de trabalho

Se sua semana foi corrida, cheia de perrengues e você se sente emocionalmente e fisicamente esgotado, nada como passar o final de semana em casa, recarregando a bateria, dando uma folga para o corpo e para a mente, se cercando de coisas positivas e que te fazem feliz. Estar perto da família, se jogar no sofá, não fazer compromisso com outra pessoa além de si mesmo. Para ajudar a levantar seu ânimo para encarar outra semana de correria, a Revista Bula traz uma seleção de filmes com mensagens de reflexão, amor e diversão. Entre eles, “O Violino do Meu Pai”, de 2022, de Andaç Haznedaroglu; “Perfeitos Desconhecidos”, de 2022, de Wissam Smayra; e “Major Grom Contra o Dr. Peste”, de 2021, de Oleg Trofim. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Violino do Meu Pai (2022), Andaç Haznedaroglu Mehmet é um violinista bem-sucedido, que retorna a Istambul para um show importante. Mal sabe ele que encontrará seu irmão distante. Infelizmente, ele descobre que o irmão não tem muito tempo de vida e quer que ele cuide sua filha de 8 anos de idade, Ozlem. Conforme as circunstâncias aproximam Mehmet e Ozlem, que se identificam pelo luto e pelo amor à música, eles aprendem a encontrar um novo sentido para suas vidas

Perfeitos Desconhecidos (2022), Wissam Smayra Um grupo de sete amigos se reúne para jantar e decide fazer um jogo que envolve colocar seus aparelhos celulares sobre a mesa de jantar e concordar em compartilhar abertamente todas as chamadas de texto e de voz que eles trocaram com outras pessoas durante a noite. O que começa como uma brincadeira divertida e emocionante, rapidamente se desdobra em um caminho explorado de segredos incontáveis e que revela muito mais do que eles gostariam de dividir.

Major Grom Contra o Dr. Peste (2021), Oleg Trofim Em São Petersburgo, o major da polícia Igor Grom é honesto, determinado e extremamente eficaz na luta contra o crime. No entanto, às vezes o sistema funciona mal e vilões notórios saem impunes. Até que o Doutor Peste, um vigilante de capa e máscara, surge incendiando impiedosamente, e com transmissão online, criminosos milionários que conseguem se livrar do rigor da justiça com ajuda de status e dinheiro. O caos se instala na cidade, enquanto a fama de “Robin Hood” de Doutor Peste cresce. Igor tenta capturar o vigilante, mas este caso é claramente o mais desafiador de sua carreira.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

O Menino de Asakusa (2021), Gekidan Hitori Takeshi Kitano é um dos mais famosos comediantes japoneses de todos os tempos. O filme irá narrar, com base em suas memórias, sua juventude, quando abandonou a faculdade para entrar no Asakusa France Sã, um teatro performático. Em 1965, ele conhece Senzaburo Fukami, um artista lendário que se torna seu mentor. Seguindo os passos de seu mestre, Takeshi tem um futuro brilhante à frente.

Separadamente Casados (2021), Vivek Soni Sundar e Meenakshi são jovens recém-casados hesitantes e inseguros com o matrimônio e com as tribulações da vida a dois. Tudo se complica ainda mais quando eles precisam encarar a possibilidade de um casamento à distância. Sundar consegue um emprego em Bangalore, enquanto Meenakshi tem que ficar presa em casa, em Madurai. Será que eles conseguirão conciliar as diferenças?

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

The Mustang (2019), Laure de Clermont-Tonnerre Roman Coleman passou os últimos 12 anos na prisão, após cometer violência doméstica e deixar a companheira com danos cerebrais permanentes. Prestes a retomar sua liberdade, ele deve participar de um programa administrado por um fazendeiro, que permite com que os detentos treinem cavalos selvagens. Roman tem 12 semanas para adestrar o cavalo que lhe foi designado, antes do animal ser vendido em um leilão. Incialmente, Roman passa por muitas dificuldades, mas gradualmente consegue progredir em seu treinamento. Com o passar das semanas, ele e Marquês, o cavalo, acabam se tornando grandes amigos. No entanto, o destino ainda tem preparado para Roman alguns testes.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.