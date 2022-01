15 novos filmes, com as melhores avaliações, para ver em 2022 na Netflix

O red carpet da Netflix em 2022 é este aqui. A Revista Bula reuniu os melhores filmes da plataforma, segundo avaliação de espectadores e críticos especializados que opinam no Rotten Tomatoes. A lista reúne os tomates mais fresquinhos do streaming e deixa de fora a tomataiada podre. Você provavelmente ainda vai ouvir falar bem dessas obras durante o ano, porque elas ainda devem aparecer em alguns festivais e premiações. Essas produções já são queridinhas das redes sociais e vão pautar todos os seus papos com os amigos na mesa do bar ou do restaurante. Destaques para “Viagem ao Topo da Terra”, de 2021, de Patrick Imbert; “7 Prisioneiros”, de 2021, de Alexandre Moratto; e “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de 2021, de Michael Rianda e Jeff Rowe. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

1 — Viagem ao Topo da Terra (2021), Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.

2 — 7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

3 — A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

4 — No Caminho da Cura (2021), Robert Greene No documentário, seis homens que sofreram abuso sexual na infância, dentro da Igreja Católica, enfrentam suas memórias traumáticas por meio desta produção experimental. Durante três anos, um terapeuta profissional, o diretor e sua equipe acompanham o processo de cura das vítimas. Enquanto vivenciam o processo de produção do documentário, revisitando lugares e revendo peças de roupas, eles enfrentam seu passado e tentam acertar as contas com ele.

5 — A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

6 — O Discípulo (2021), Chaitanya Tamhane Desde criança, Sharad Nerulkar sonha em ser grande na música clássica indiana e deseja captar a magia transcendental das melodias ondulantes da raga. Seu pai, enquanto vivo, o treinou incansavelmente para essa realização. Apesar de seus esforços e dedicação religiosa à música, acompanhamos a frustração de Sharad com sua inércia profissional, enquanto músicos mais jovens conseguem traçar o caminho para o sucesso.

7 — Ataque dos Cães (2021), Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

8 — Identidade (2021), Rebecca Hall Em 1920, no Harlem, Irene Redfield é uma mulher negra que se finge de branca com uso de maquiagem há anos e consegue enganar, até mesmo, seu marido racista, que não possui a menor pista da identidade dupla da esposa. Anos depois, ela reencontra uma antiga amiga, Clare, que também é uma negra se passando por branca. Ambas encontram conforto e aceitação nessa identidade, mas conforme Clare se torna convidada constante na casa de Irene, um triângulo amoroso entre elas e o marido irá surgir em um terreno de mentiras.

9 — A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

10 — The Trip (2021), Tommy Wirkola O romance entre Lars e Lisa já não é mais o mesmo. Vivendo uma crise em seu relacionamento, eles decidem se isolar em uma cabana à beira de um lago com o pretexto de se reconectarem. Secretamente, Lars planeja matar Lisa e vice-versa. Mas seus objetivos vão por água abaixo quando visitantes inesperados chegam e colocam suas vidas em um perigo ainda maior do que eles representam um para o outro.

11 — Oxigênio (2021), Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.

12 — Vingança e Castigo (2021), Jeymes Samuel Quando criança, Nat Love viu seus pais serem brutalmente assassinados pelo criminoso Rufus Buck, que ainda fez uma cicatriz de cruz virada para baixo na testa do garoto. Agora adulto, Nat é um pistoleiro fora da lei, que ao saber que Buck está fora da cadeia, decide procurá-lo e vingar a morte de seus pais. Nat ainda poderá contar com a ajuda de alguns amigos nessa perigosa aventura pelo Velho-Oeste.

13 — Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

14 — Eu me Importo (2020), J. Blakeson Marla Greyson é uma advogada que atua como tutora legal de idosos considerados mentalmente incapazes pelo governo. No entanto, por trás da missão, ela encabeça um esquema que drena as economias de seus tutelados, enquanto eles vivem seus últimos anos em abrigos. Um dia, Marla acredita ter encontrado a presa perfeita: uma idosa riquíssima e sem nenhum herdeiro para reivindicar a herança. No entanto, a vítima é mais esperta do que aparenta à primeira vista.