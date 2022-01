5 ótimos filmes que acabaram de chegar à Netflix e vão fazê-lo ficar em casa no final de semana

É inegável que bater perna com os amigos no final de semana é bom demais. Relaxa, desliga a mente dos deveres e preocupações, dá uma renovada no astral. Mas, se você está mesmo querendo é ficar em casa, longe do coronavírus e dos gastos supérfluos, na calmaria e segurança da sua casa e longe da vida social, a Revista Bula te dá cinco motivos que vão te incentivar a ficar bem quietinho. São produções novíssimas que acabaram de ser lançadas no catálogo da Netflix e que vão deixar seu descanso muito mais bem aproveitado. Entre elas, “Como Me Apaixonei Por um Gângster”, de 2022, de Maciej Kawulski; “O Violino do Meu Pai”, de 2022, de Andaç Haznedaroglu; e “As Fotos Vazadas”, de 2021, de Wregas Bhanuteja. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Como me Apaixonei Por um Gângster (2022), Maciej Kawulski Nikos é um jovem ambicioso que se torna especialista em importar ilegalmente carros para a Polônia. Ele constrói um império automobilístico, se torna o gângster mais perigoso do país e se esforça para conquistar cada vez mais poder e obter um status financeiro sem precedentes. Mas, se por um lado sua vida gira em torno de interesses materiais e da violência, por outro, seu maior bem é a mulher que ama.

O Violino do Meu Pai (2022), Andaç Haznedaroglu Mehmet é um violinista bem-sucedido, que retorna a Istambul para um show importante. Mal sabe ele que encontrará seu irmão distante. Infelizmente, ele descobre que o irmão não tem muito tempo de vida e quer que ele cuide sua filha de 8 anos de idade, Ozlem. Conforme as circunstâncias aproximam Mehmet e Ozlem, que se identificam pelo luto e pelo amor à música, eles aprendem a encontrar um novo sentido para suas vidas

As Fotos Vazadas (2021), Wregas Bhanuteja Sur é uma estudante de computação do primeiro ano. Ela faz amizade com membros da companhia de teatro do campus, a quem acredita que pode confiar. Até que um dia, após uma festa, Sur acorda com a sensação de que foi dopada e sem lembranças do que ocorreu na noite anterior. As suspeitas são de que um de seus amigos tenha se aproveitado de sua confiança. Usando suas habilidades com computadores, Sur decide buscar a verdade sobre o que realmente ocorreu.

Munique: No Limite da Guerra (2021), Christian Schwochow Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.