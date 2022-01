10 séries na Netflix que são um vício sem cura, um caminho sem volta

Another Miss Oh (2016), Lee Jongjae e Hyun Wook Song

Oh Hae-Young é uma garota comum, prestes a se casar com Han Tae Jin. Às vésperas da cerimônia, o noivo misteriosamente desiste e cancela os planos. De coração partido, Hae-Young concorda, desde que ele diga a todos que a decisão partiu dela. No entanto, a repercussão não ocorre como ela espera e todos a culpam pelo fim do relacionamento. Enquanto isso, uma mulher com um nome exatamente igual, é seu completo oposto. A outra Oh Hae-Young é incrivelmente popular e bonita. Prestes a dizer sim para Do-Kyung, ela abandona o noivo no altar. Arrasado, ele ouve a notícia de uma mulher com o mesmo nome de sua ex e que irá se casar com outro homem. Confundindo as duas pessoas, ele procura o noivo e o força a cancelar a cerimônia.