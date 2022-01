O filme que pode dar o Oscar a Nicole Kidman acaba de chegar ao Amazon Prime Video

Demorou, mas chegou a merecida cinebiografia de Lucille Ball e Desi Arnaz, casal que protagonizou a série mais amada do mundo, “I Love Lucy” e provavelmente, uma das mais revolucionárias. Primeiro, por trazer o público para o estúdio e utilizar mais de três câmeras. Segundo, porque a própria Lucille era a chefe por ali, interferindo no roteiro e no destino das personagens. Uma mulher encabeçando as coisas naquela época não era nada comum. Terceiro, porque foi a primeira vez que a televisão mostrou uma grávida, considerado “imoral” à época.

Em “Apresentando os Ricardos”, filme que estreou recentemente no Amazon Prime Video, com Nicole Kidman no papel de Lucille e Javier Bardem como seu marido, Desi Arnaz, acompanhamos uma semana conturbada na vida do casal de protagonistas. Tudo começa com Ball questionando seu marido sobre uma capa de revista, que diz que ele está a traindo com outra mulher. Em seguida, Lucille é exposta por um repórter sensacionalista, que a acusa de ser filiada ao Partido Comunista. Vale lembrar que naquela época, o macarthismo foi um intenso movimento político de repressão ao comunismo, por conta das ameaças de dominação, espionagem e ataques nucleares que pairavam durante a Guerra Fria. A estrela de televisão é inquirida pelo FBI e governo americano e consegue se livrar das acusações. No entanto, as sombras da desconfiança e do medo voltam a assombrar e ameaçam a continuidade do show.

Enquanto isso, Lucille, no auge de seus 40 anos, engravida de sua primeira filha, Lucie Arnaz. Como continuar o programa? Desi insiste aos produtores para que Lucy, a personagem, engravide na série. Assim, Ball não teria que esconder sua barriga atrás de cestos, cadeiras e outros objetos decorativos.

“Não podemos ter uma mulher grávida na televisão”, afirma um dos executivos no filme. “Grávidas vomitam”, outro acrescenta. “Se Lucy estiver grávida, o público vai imaginar como ela ficou assim”, completa mais um. Após alguma insistência e muita relutância, a ideia é acatada, mostrando que o casal tinha, de fato, muito poder de decisão sobre o show.

Em meio à crise, acompanhamos, por meio de flashbacks, o começo do romance entre Lucille e Desi e como “I Love Lucy” foi idealizada. Ball era contratada da RKO e, por isso, tinha de atuar nos papéis em que era designada. Nos sets de filmagem de “Too Many Girls”, ela conhece o jovem e sedutor músico cubano, que mais tarde viria a se tornar seu marido. Enquanto Lucille tinha uma agenda cheia de trabalhos do estúdio, Desi tocava na noite em Los Angeles com sua banda latina.

Quando a RKO decide não renovar o contrato com Ball, por ela estar “velha demais” para continuar interpretando os mesmos papéis, ela é “aconselhada” a procurar uma rádio, para se dedicar às radionovelas. Apesar de magoada, é o que Lucille faz. Na CBS, ela consegue um papel em “My Favorite Husband”. O sucesso do programa, leva Lucille a ser convidada novamente para as telas. Desta vez, para transformar a radionovela em sitcom. Ela topa, mas com uma condição: que seu par romântico seja seu companheiro, Desi. A ideia não agrada em nada os executivos, que não queriam um latino ocupando espaço de protagonista na televisão. No fim das contas, eles aceitam os termos, criam o programa, que deslancha, se tornando o show mais assistido das televisões norte-americanas em quatro de suas seis temporadas.

“Apresentando os Ricardos” é dirigido e roteirizado por Aaron Sorkin, que tem um estilo muito específico de cinema. Seu chamariz é o diálogo. Suas personagens, geralmente, falam bastante, rápido, falas embebidas de emoção ou brilhantemente sarcásticas e que provavelmente não soam nada como uma conversa normal do cotidiano. Elas falam como se todas as coisas que pensássemos saíssem direto da ideia para a boca, sem realizar um caminho neural, e com vocabulários muito bem selecionados. É muito comum que as conversas entre seus personagens tenham uma profundidade e carga dramática exagerada, porque Sorkin adora fazer o espectador se emocionar. É só pesquisar alguns de seus filmes de tribunal. Nesta obra, não é diferente. Lucille e Desi articulam muito bem, trocam respostas rápidas e perspicazes e fazem parecer que uma conversa culta sai muito fácil da boca.

Quanto às premiações, Nicole Kidman foi agraciada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz, abrindo uma vantagem para conquistar a estatueta da Academia. Outra grande aposta para este filme, de acordo com o Termômetro do Oscar, é a indicação na categoria de Melhor Roteiro Original.

Filme: Apresentando os Ricardos

Direção: Aaron Sorkin

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 7/10