7 séries premiadas e desconhecidas na Netflix que valem cada segundo

Se você está em busca de uma série para te deixar amarrado no sofá durante todo o final de semana, a Revista Bula traz as opções perfeitas. Uma seleção de títulos premiados, com grandes atuações, roteiros superinteressantes e que não são tão conhecidas como aquelas que batem os recordes de audiência. Nada de hype por aqui, a lei é ser underground. Então, aproveite as dicas dessa lista e inove seu arsenal de séries. Tudo que está aqui é imperdível! Entre os destaques, estão “Halston”, de 2021, de Daniel Minahan; e “Amor, Morte e Robôs”, de 2019, de Tim Miller. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Halston (2021), Daniel Minahan A série conta a história de Roy Halston, um designer de moda feminina dos Estados Unidos, considerado gênio nos anos 1970. Os episódios narram momentos-chave na jornada de Halston, desde sua infância até a criação do famoso chapéu Pillbox, de Jack Kennedy, e roupas para Liza Minnelli. Após a fama, sua previsível queda motivada por traições corporativas e pessoais, excesso de cocaína, promiscuidade e acessos de raiva.

Amor, Morte e Robôs (2019), Tim Miller Uma série animada com episódios autônomos. No estilo “Black Mirror”, cada episódio tem cerca de 20 minutos de duração, gêneros, histórias e elencos diferentes. Os episódios estão relacionados ao título da série: amor, morte e robôs. A série antológica é, essencialmente, sci-fi, e pode misturar elementos de terror, romance e, até mesmo, comédia.

Doze Jurados (2019), Sanne Nuyens e Bert Van Dael Fri Palmers é uma mulher acusada de assassinar sua melhor amiga e a filha dela. Levada a júri popular, seu destino está nas mãos de 12 pessoas desconhecidas. Ao longo da trama, a série mostra a relação da ré com as vítimas e, ao mesmo tempo, narra como as próprias experiências pessoais, convicções e problemas emocionais poderão interferir na decisão de cada jurado.

Inacreditável (2019), Susannah Grant e Michael Chabon Marie é uma adolescente órfã e problemática que relata à polícia ter sido vítima de violência sexual. Após saberem do passado conturbado da menina, acreditam que ela possa estar mentindo e a convencem de voltar atrás na acusação. Quando um caso parecido com o que foi relatado por Marie ocorre em uma cidade vizinha, duas investigadoras irão atrás da verdade.

Inside Look: The Assassination of Gianni Versace — American Crime Story (2017), Joel Kazuo Knoernschild Gianni Versace mora em uma suntuosa mansão em Miami Beach e possui uma confecção de luxo italiana. Fora de seu refúgio, Andrew Cunanan é um jovem ambicioso e mentiroso compulsivo, obcecado pelo estilista, e que já matou ao menos quatro homens. Entre flashbacks e uma narrativa que começa de trás para frente, a série mostra como o assassino em série planejou e executou o assassinato de Versace a tiros na porta de casa.

Bloodline (2015), Glenn Kessler e Todd A. Kessler Danny é a ovelha negra da família Rayburn. Anos após a morte de sua irmã, Sarah, por afogamento acidental, ele retorna para casa, provocando mal-estar entre todos. A série revela as complexas relações de amor e culpa que se desenvolvem na família ao longo dos anos, desde a tragédia.