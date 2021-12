10 filmes na Netflix para começar a rir hoje e só parar em 2022

Chegou a hora de pegar na mão de 2021 e dizer: “Amigo, beijo e tchau”. Com certeza foram muitos aprendizados para todo mundo. Os dois últimos anos nos ensinaram que não controlamos tudo nas nossas vidas e que nada é estável, que o mundo gira bem rápido e a realidade está em constante mutação. Nós estamos em constante mutação. É assustador, eu sei, mas também é emocionante. A vida é uma aventura. As próximas gerações não poderão nos acusar de termos vivido no tédio e no ócio. Se teve algo que a humanidade fez foi reagir, se reinventar, criar vacinas, remédios, tratamentos, maneiras de sobreviver em pleno isolamento social, recessão econômica e medo. Alguns foram heróis, outros foram covardes. Mas a maioria de nós fomos heróis e a maioria dos que se foram também. Se você está aqui é porque resistiu. Sua história não chegou ainda ao fim. Então, viva com bom humor e aproveite cada minuto. Como diria o professor John Keating, em “Sociedade dos Poetas Mortos”: carpe diem. A vida é uma só. E a Revista Bula traz agora uma lista de filmes que trarão muitas risadas para se despedir dos últimos dias de 2021. Entre eles, “Bad Trip”, de 2021, de Kitao Sakurai; “Meu Nome é Dolemite”, de 2019, Craig Brewer; e “Toc”, de 2017, de Vincent Villanueva. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Bad Trip (2021), Kitao Sakurai Chris e Bud são dois melhores amigos que decidem viajar juntos até Nova York, onde Chris pretende reencontrar Maria, a mulher por quem é apaixonado. Para a viagem, eles roubam o carro de Trina, a irmã de Bud, que está na prisão. Chris e Bud vivem muitas confusões ao longo do caminho, sem saberem que Trina foi liberada e está atrás deles.

Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer O filme narra a história real de Rudy Ray Moore, que dispensado por Hollywood na década de 1970, decidiu produzir suas próprias obras. O artista criou um personagem cômico chamado Dolemite, um cafetão de fala mansa, que faz rimas e se gaba de suas façanhas. Além de vários discos em que interpreta Dolemite, Moore também realizou diversos filmes blaxploitation sobre o personagem. Seu estilo de atuação mais tarde lhe rendeu o apelido de “padrinho do rap”.

Toc Toc (2017), Vicente Villanueva Blanca evita pegar em pessoas e superfícies. Ana Maria precisa verificar constantemente se fechou a porta ou a torneira. Emílio tem compulsão por acumular coisas. Otto gosta de organização e não consegue pisar em linhas. Lili tem ecolalia e repete tudo que os outros falam. Já Frederico tem tiques motores por conta de Síndrome de Tourette. Eles haviam marcado consultas individuais com um famoso psicólogo, mas descobrem que todos estão agendados para o mesmo horário e o profissional está atrasado. Após uma longa espera na recepção, decidem fazer por conta própria uma terapia em grupo.

Família do Bagulho (2013), Rawson Marshall Thurber Após ser assaltado por um bando de adolescentes marginais, o traficante David perde o dinheiro de pagar seu fornecedor. Para saldar a dívida com o criminoso, David tem a missão de contrabandear um carregamento de drogas. Então ele convoca a stripper Rose, o aspirante a cliente Kenny, e a adolescente cheia de piercings e tatuagens Casey para fingirem ser sua esposa e filhos. Juntos, a família “Miller” segue em um trailer rumo à fronteira para cumprir a missão.

Minha Mãe é uma Peça: O Filme (2013), André Pellenz Em uma família comum de classe média em Niterói, Dona Hermínia é uma mulher de meia-idade e divorciada. O marido a deixou para viver com uma mulher anos mais jovem, enquanto ela vive com seu filho, um adolescente gay, e a filha obesa, a quem ela trata como se ainda fossem crianças. Após ser zombada pelos filhos, a magoada Dona Hermínia decide se refugiar na casa da Tia Zélia sem avisar ninguém. Entre desabafos, ela relembra dos filhos em tenra idade, época em que ainda se sentia amada e necessária.

Superbad: É Hoje (2007), Greg Mottola Seth e Evan são dois adolescentes socialmente ineptos que querem perder a virgindade antes que o ensino médio acabe. Um dia, eles descobrem que acontecerá uma grande festa entre os estudantes e que seu amigo Fogell comprou uma identidade falsa. Contando com o documento de Fogell, Seth e Evan se oferecem para comprar bebidas alcoólicas para as garotas que eles gostam antes da festa. Fogell, no entanto, é assaltado enquanto está no mercado. Este é apenas o início de uma série de acontecimentos desastrosos que transformarão a noite em uma catástrofe memorável.

O Virgem de 40 Anos (2005), Judd Apatow Andy Stitzer chegou aos 40 anos e se considera razoavelmente bem-sucedido. Tem um emprego estável como estoquista em uma loja de eletrônicos, um apartamento e bons amigos. Entretanto, tem algo que ainda não conseguiu, e que a maioria das pessoas de sua idade já fizeram: sexo. Para os colegas de trabalho de Andy, é o momento de mudar isso. Para eles, ajudar o amigo a fazer sexo se torna uma missão.

O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy (2004), Adam McKay Nos anos 1970, Ron Burgundy é âncora do noticiário de maior audiência de San Diego, ao lado de seus melhores amigos, o locutor esportivo Champ Kind, o meteorologista Brick Tamland e o repórter Brian Fantana. Com um cabelo formidável, uma vida perfeita e seu hobby por casas de swing, Ron não tem do que reclamar. Até que os novos ventos da diversidade trazem uma mulher para a equipe. A bela, talentosa e ambiciosa Verônica irá abalar a frágil confiança de Ron e ameaçar a hegemonia masculina.

American Pie: A Primeira Vez é Inesquecível (1999), Paul Weitz e Chris Weitz Faltam apenas três semanas para o fim do ensino médio, mas Jim e seus três melhores amigos ainda não conseguiram perder a virgindade. O grupo, então, faz um pacto para se ajudar a ganhar alguma experiência sexual com mulheres até o baile de formatura. Nesse ínterim, as inúmeras e insistentes tentativas terminam sempre de maneira hilária e malsucedida. Enquanto isso, os pais de Jim tentam, sem muito jogo de cintura, dialogar sobre sexo com o filho.