Bula da semana: Oscar 2022, Casa Gucci, Ghostbusters, Bienal do Livro, Suíte Tóquio, Adão Iturrusgarai

Cinema | Casa Gucci, Ghostbusters e Homem-Aranha

Ademir Luiz assistiu os lançamentos do cinema “Casa Gucci” e “Ghostbusters — Mais Além” e faz ponderações, correlacionando os filmes atuais com trabalhos anteriores.



E no dia 16 de dezembro estreia no cinema o novo filme do Homem-Aranha: sem volta para casa. O trailer mostrou que será um festival de vilões. Subimos no canal um vídeo com a teoria do Ademir Luiz de que os inimigos de Batman e Homem-Aranha são os mesmos.