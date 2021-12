10 filmes novos e excepcionais na Netflix apenas para pessoas inteligentes

Educação Americana: Fraude e Privilégio, Chris Smith

Um documentário com encenações, o filme recria ligações telefônicas de Rick Singer com pais e docentes que serviram para incriminá-lo em uma investigação federal sobre fraudes nas admissões de alunos nas mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos. O esquema era chamado por ele como “porta lateral”. Por meio de doações de valores milionários, Rick conseguia falsificar históricos escolares e colocar um especialista para realizar o vestibular no lugar do aluno. O filme mostra como o processo não apenas trazia benefícios financeiros como mantinha a influência hegemônica dos ricos no país.