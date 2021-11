Jô Soares, o melhor escritor de aeroporto do Brasil

Jô Soares é o melhor escritor de aeroporto do Brasil. Ao contrário do que pode parecer, essa alcunha não é necessariamente negativa. Indica um tipo muito específico de autor e sua relação com a estética literária e, o mais importante, com o mercado. Mas para entender exatamente o que significa, assista esse vídeo do canal no Youtube da Revista Bula.

O objetivo do vídeo é discutir a obra literária de Jô Soares, um verdadeiro aristocrata à brasileira. Carioca, nascido José Eugênio Soares, no dia 16 de janeiro de 1938, filho único do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e bisneto do diplomata Filipe José Pereira Leal, governador do Estado do Espírito Santo durante o período imperial. Jô Soares fez fama como humorista, na TV, cinema e teatro. E, claro, também, na literatura. Antes de escrever seus romances, Jô Soares fez os livros “O Astronauta Sem Regime” (1985), “Humor Nos Tempos do Collor” (1992) e “A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar” (1994). Recentemente, lançou “O Livro De Jô — Uma Autobiografia Desautorizada — Vol. 1” (2017) e “O Livro De Jô — Uma Autobiografia Desautorizada — Vol. 2” (2018).

Na literatura propriamente dita, estreou com “O Xangô de Baker Street” (1995), uma sátira das aventuras de Sherlock Holmes, caçando um proto Jack, O Estripador, pelas ruas do Rio de Janeiro durante o governo de D. Pedro II. Foi um grande sucesso e rendeu uma igualmente bem-sucedida adaptação cinematográfica dirigida por Miguel Faria Júnior, tendo o ator português Joaquim de Almeida interpretando o detetive mais famoso do mundo.

Seu segundo romance foi “O Homem que Matou Getúlio Vargas” (1998), um inusitado estudo de personagem sobre um assassino profissional muito pouco profissional. Um novo sucesso. “Assassinatos na Academia Brasileira de Letras” (2005) teve uma carreira mais discreta, assim como “As Esganadas” (2011).



No vídeo analisamos as principais características da obra de Jô Soares. Certamente é um autor de humor, mas é também um autor de gênero, um autor de época e um autor enciclopédico. Mas, na prática, o que isso significa? O que faz de Jô Soares um escritor de aeroporto? Assista e descubra.