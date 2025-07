7 livros que quase faliram suas editoras (mas viraram clássicos ou best-sellers depois)

Mrs. Dalloway (1925), Virginia Woolf

Durante um único dia em Londres, uma mulher da alta sociedade prepara uma festa, enquanto seu fluxo mental revela lembranças, arrependimentos e questionamentos sobre a passagem do tempo. Paralelamente, a história de um ex-combatente com transtorno mental expõe as cicatrizes invisíveis da guerra. Com prosa fluida e introspectiva, a obra capta a fragmentação da consciência e os movimentos sutis da vida interior. A narrativa, ao mesclar cotidiano e profundidade existencial, inaugura uma nova sensibilidade literária, tornando-se um marco da ficção moderna e da literatura de vanguarda.