Esses 6 livros brasileiros são tão chatos que deveriam substituir multa de trânsito

Escalavra (2023), Marcelino Freire

O verbo não sossega. A palavra morde, tropeça, engasga, e se arrasta como quem tem pressa de sair mas não sabe por onde. Neste híbrido entre memória, ensaio, desabafo e invenção, o narrador vasculha as ruínas de uma infância pobre, a sexualidade em fricção com o preconceito, a pulsão literária que luta para nascer mesmo em meio à violência e ao silêncio. Mas nada se oferece de bandeja: a estrutura se nega à cronologia, o ritmo sabota o conforto, o texto exige do leitor uma entrega muscular, quase atlética. O que parece confissão vira código. O que soa como afeto, afasta. Não há progressão dramática, só fragmentos como estilhaços, e, quando enfim se vislumbra sentido, ele escapa com elegância brutal. É literatura em carne viva. Mas também é tortura com registro em cartório.