7 filmes perturbadores e brutais, na Netflix, que não deixarão você piscar e o prenderão do início ao fim

Essa seleção traz filmes disponíveis na Netflix que são mais assustadores que ligação telefônica em pleno século 21. Mais medonhos que grupos de religiosos tocando a campainha para tentar te converter no seu dia de folga. Muito, mas muito mais tenebrosos que levantar para beber água de madrugada e se deparar com Silvio Santos te chamando para comprar Tele Sena. Enfim, chega de dramatização e vamos ao que interessa. Confira agora filmes instigantes e apavorantes disponíveis no maior streaming do mundo. Destaques para “Fuja”, de 2020, de Aneesh Chaganty; “Nós”, de 2019, de Jordan Peele; e “1922”, de 2017, de Zak Hilditch. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Fuja (2020), Aneesh Chaganty Com paralisia, asma, arritmia cardíaca, hemocromatose e diabetes, Chloe é educada em casa. Mas, como toda adolescente de 17 anos, ela sonha em ir para uma boa universidade e descobrir a vida além do ninho. Quando percebe que sua rotina é extremamente controlada por sua mãe, Diane, inclusive suas alimentações e medicamentos, ela passa a desconfiar das reais intenções de sua responsável.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.

1922 (2017), Zak Hilditch Wilfred James é um fazendeiro no Nebraska com uma esposa amarga, chamada Arlette, e seu filho leal, Henry. Arlette claramente não gosta da vida no campo e deseja vender sua metade da fazenda para uma empresa local. Wilf tem arrepios de pensar na possibilidade de se mudar para a cidade. Ele decide que a única forma de solucionar esse dilema é matando Arlette, e convence seu filho de ajudá-lo. No entanto, ele terá de enfrentar as consequências inesperadas de suas escolhas.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal transforma uma antiga casa em um lar. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

À Sombra do Medo (2016), Babak Anvari Ambientado em Teerã, em 1988, mãe e filha ficam trancafiadas em seu apartamento durante a guerra Irã-Iraque. Resistindo aos bombardeios de mísseis, elas se escondem no porão durante os ataques aéreos enquanto a cidade se esvazia. Em meio a tudo isso, vizinhos sussurram sobre crenças e presságios de destruição. Uma criança órfã de outro apartamento informa que o prédio está assombrado por um “djinn” e coisas estranhas começam a acontecer.

O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez Rocky, Alex e Money invadem casas asseguradas pela empresa do pai de Alex. Nas residências, roubam os pertences dos moradores para vendê-los. Um dia, ficam sabendo que um idoso cego guarda 300 mil dólares em sua casa. O dinheiro havia sido ganho de indenização pela morte da filha. O roubo, no entanto, não termina bem. O idoso é um ex-soldado mentalmente perturbado capaz de qualquer coisa contra os invasores.