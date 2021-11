7 filmes novos desgraçados na Netflix que farão seu domingo ser de choro, ranger de dentes e desespero

Separe os baldes para amparar as lágrimas que vão cair dos seus olhos enquanto você assiste esses filmes. Essa seleção de drama, tragédia, sofrência e ranger de dentes fará você suar sangue de tanta angústia. Mas, calma, não queremos te assustar, vai ficar tudo bem! Desde que você esteja com a terapia em dia, claro. E se você acha que tudo não passa de ficção, espere até descobrir que algumas dessas histórias são inspiradas na vida real. Entre as produções, “7 Prisioneiros”, de 2021, de Alexandre Moratto; “Ama-me”, de 2021, de Mehmet Ada Öztekin; e “Filhos do Ódio”, de 2021, de Barry Alexander Brown. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

Ama-me (2021), Mehmet Ada Öztekin Musa está preso há 14 anos e ganha liberdade por um dia, mas precisa ser supervisionado por um dos guardas, chamado Sedat. Durante sua saída, Musa descobre que a pessoa que se apresenta como sua filha, na realidade, é uma impostora. Sua filha de verdade foi assassinada. Diante da descoberta, ele decide que não irá voltar para trás das grades enquanto não desvendar toda a verdade.

Filhos do Ódio (2021), Barry Alexander Brown Zellner é um veterano no All-White Huntingdon College, onde realiza um projeto de pesquisa sobre preconceito racial. Logo ele conhece Abernathy e Rosa Parks, famosos por sua participação na luta pelos direitos civis. O jovem é punido pela universidade pelo seu projeto e ameaçado pelo avô, membro da Ku Klux Klan. À medida que as tensões e a violência aumentam, Zellner decide abandonar sua casa por uma luta em tempo integral ao lado de ativistas dos Direitos Civis.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.

Yara (2021), Marco Tullio Giordana Três meses após o desaparecimento da adolescente Yara, de 13 anos, a polícia encontra seu corpo. O caso se torna devastador não só para sua família, mas para os agentes que investigam seu assassinato brutal. A procuradora Letizia Ruggeri e sua equipe lutam contra o tempo para descobrir a identidade do assassino, antes que o caso seja arquivado. Quando o professor Previdere consegue comparar materiais genéticos presentes no corpo de várias mulheres, ele descobre que as vítimas compartilham de um alelo que permite aos investigadores identificar a mãe do assassino.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.