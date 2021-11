5 séries novas e viciantes na Netflix

Assassinato do Primeiro-Ministro (2021), Charlotte Brändström e Simon Kaijser

Quando o primeiro-ministro sueco Olof Palme é morto a tiros no meio da rua, o autor, Sting Engström, começa a contar a todos que foi testemunha ocular do crime. Enquanto as verdadeiras testemunhas o descrevem para a polícia, que parece cada vez mais confusa, Engström fala até mesmo com a imprensa, dando seu relato sobre a situação. Conforme as denúncias e retrato-falado do suspeito chegam aos investigadores, eles parecem cada vez mais ignorar a presença do assassino.