10 filmes românticos na Netflix para curtir num dia chuvoso

A Bela e a Fera (2014), Christophe Gans

Um mercador falido tropeça no castelo de uma perigosa besta, enquanto fugia de um cobrador. No palácio, ele encontra uma rosa, que tenta furtar para presentear sua filha, Bela. Flagrado pela Fera, o ilustre morador do palácio amaldiçoado, o mercador é obrigado a dar uma vida em troca da rosa. Cheia de culpa, Bela se oferece no lugar do pai e se torna refém do monstro. Conforme passam a conviver e a compartilhar suas paixões por livros e músicas, Bela e a Fera começam a se encantar um pelo outro.